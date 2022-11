Keine Messerstecherei in Füssen - Polizei räumt mit Gerücht auf

Von: Matthias Matz

Teilen

Die Polizei widerspricht Gerüchten, wonach es gestern Mittag eine Auseinandersetzung mit Messern in Füssen gegeben habe. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

In Füssen soll es gestern Mittag eine Auseinandersetzung mit Messern gegeben haben - besagen die Gerüchte. Dran ist daran allerdings nichts, betont die Polizei.

Füssen - Es war am gestrigen Dienstag am späten Nachmittag, als erste Gerüchte und Spekulationen aufkamen, in der Inneren Kemptener Straße habe es am Mittag eine Auseinandersetzung gegeben, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Schnell machte die Geschichte die Runde und erreichte auch unsere Redaktion. Die hat bei der Polizei nachgefragt.

Demnach kam es am Mittag tatsächlich zu einem Polizeieinsatz in der Inneren Kemptener Straße, wie Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage des Kreisboten mitteilte.

Allerdings habe die Anwesenheit der Beamten lediglich der Unterstützung bei einem medizinischen Notfall gedient, erklärte er. Tatsächlich sahen Zeugen auch zwei Rettungswagen am Einsatzort. Eine Messerstecherei habe es definitiv aber nicht gegeben, betonte der Polizeisprecher. „Es sind keine Straftaten begangen worden!“