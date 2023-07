Kevin Kühnert in Füssen: „Mit den Leuten reden“– auch über AfD

Von: Matthias Matz

Teilen

Besuch aus Berlin: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert mit Landtagskandidatin Hannah Fischer in Füssen. © Riccarda Gschwend

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist aus Berlin nach Füssen gekommen, um die Landtagskandidatin Hannah Fischer beim Wahlkampf zur Landtagswahl zu unterstützen.

Landkreis/Füssen – SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert war zwar – auch – zum Arbeiten aus Berlin ins Ostallgäu gekommen, aber er blickte zugleich durch die Augen eines Touristen auf die Region. Und so stellte er fest: „Es ist schön, so wie es ist. Ich komme wegen der Landschaft hierher und möchte keine Freizeitparkisierung.“

Denn die Frage nach dem Tourismus spielte ebenso wie viele andere Themen eine Rolle in dem Pressegespräch in Füssen, das der Bundespolitiker gemeinsam mit der SPD-Landtagskandidatin für den Stimmkreis 711 Marktoberdorf Hannah Fischer, führte.

Dabei kam man schnell auf die Verzahnung der verschiedenen Themen: Der Tourismus als wichtiges Standbein für die Region, dem aber der Personalmangel und der fehlende bezahlbare Wohnraum für eben jenes Personal zu schaffen macht. Fachkräfte aus dem Ausland möchte die SPD unterstützen: „Die Menschen kommen nur, wenn sie anständige Bedingungen finden“, betonte Kevin Kühnert. „Viele wollen mit ihren Familien kommen, sie brauchen attraktiven Wohnraum. Sonst kommen sie eben zu dem Schluss: In Kanada ist es auch schön.“

Kühnert nennt als Schritt in die richtige Richtung das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das auf Bundesebene beschlossen wurde. Momentan seien zwei Millionen Arbeitsplätze in Deutschland unbesetzt, und jedes Jahr kämen 400.000 hinzu. Zum Thema Wohnraum ergänzte Hannah Fischer: „Wir haben hier natürlich andere Bedingungen als in Berlin. Hier haben wir oft große Einfamilienhäuser, die zum Teil nur von einer Person bewohnt werden.“

Der Bedarf an Einfamilienhäusern sei zwar da, aber die SPD-Politikerin möchte vor allem den Bau von Mehrfamilienhäusern unterstützen. Bezahlbaren Wohnraum zu finden sei schon jetzt auch im Ostallgäu fast „nur mit Vitamin B möglich“. Das Bauen will die SPD auch Menschen möglich machen, die zwar ein regelhaftes Einkommen, aber kein hohes Eigenkapital zur Verfügung haben.



Drei große Themen

Als drei große Themen im Ostallgäu nennt Hannah Fischer den ÖPNV, die Bildung – hier insbesondere die Kita-Gebühren, die zum Beispiel in Füssen und Schwangau stark gestiegen sind -, und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Windkraft wolle man mit Nachdruck voranbringen und auch bei der Solarenergie sieht Fischer Luft nach oben. Hier gehe es auch darum, die Akzeptanz zu steigern und die Bürger ins Boot zu holen, etwa durch Genossenschaften.

Bedenken von Touristikern, Windräder würden das Landschaftsbild stören, können Fischer und Kühnert nicht nachvollziehen. „Mir sind Windräder tausendmal lieber als ein Atomkraftwerk“, so Fischer. Kühnert verweist auf Norddeutschland, wo Windräder auch in touristischen Regionen gang und gebe seien und nicht störten.



Ein wichtiges Thema im anstehenden Wahlkampf ist der Zulauf, den die AfD derzeit erfährt. Nach aktuellen Umfragen liegen die SPD und die AfD mit 12 Prozent in Bayern gleichauf. Hannah Fischer möchte dieser Entwicklung vor allem durch Aufklärung entgegenwirken. „Es gibt sehr viel Fehlinformation. Dem müssen wir gegensteuern, indem wir mit den Leuten reden.“

Bedenken der Menschen ernst nehmen

Dabei komme es vor allem darauf an, die Bedenken der Menschen ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören. So lasse sich oft auch schon ein großer Teil der Wut auflösen, die viele Leute verspürten, vor allem wenn es um die „große Politik“ gehe. Aber eines stellte Kevin Kühnert klar: „Es gibt Teile in der AfD-Anhängerschaft, die haben sich nicht verlaufen, die wählen diese Partei sehr bewusst. Für diese Menschen hat die SPD kein Angebot.“

Um den anderen Teil der Anhängerschaft zu erreichen, sieht auch Kühnert die „sachliche Aufklärung über die Ziele der AfD“ als das probate Mittel. Als Beispiel nennt er: „Wir sind auf Arbeitskräfte angewiesen – wie will eine Partei, die die Grenzen dicht machen möchte, das auflösen?“.



Bei allen schwierigen und herausfordernden Themen, die zurzeit anstehen, sieht sich Hannah Fischer dennoch gewappnet für den Wahlkampf und ist voll motiviert. Die 38-jährige Marktoberdorferin, die aus Südhessen stammt, ist „vor 15 Jahren zur SPD gekommen, weil ich machen statt meckern wollte.“ Dass sie einmal für den Landtag kandidieren würde, hätte sie selbst nicht für möglich gehalten, sagt sie lachend. Sie findet es schade, dass im Ostallgäu „keine einzige Kommune von der SPD regiert wird“, ist sich aber sicher: „Die Leute hier brauchen die SPD“. Sie wolle die Partei erkennbar machen und die Themen, „die in der Kern-DNA der SPD liegen, zu den Menschen bringen.“