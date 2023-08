Kiesabbau am Forggensee soll weiter möglich sein

Beim Gespräch am Forggensee: (von links) Thomas Scheibel (Geschäftsführer des Bauunternehmens Scheibel in Füssen), Susen Knabner (Landtagskandidatin der Freien Wähler), der bayerische Umwelt- und Verbraucherminister Thorsten Glauber, Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl und Heinz Heer (Geschäftsleiter des Bauunternehmens Heer aus Pfronten)

Minister Thorsten Glauber sagt Unterstützung zu

Von Riccarda Gschwend schließen

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW) hat Baufirmen vor Ort zugesagt, sich für den Kiesabbau am Forggensee einzusetzen. Dafür will er das Gespräch mit der Firma Uniper suchen.

Der bayerische Umwelt- und Verbraucherminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) wirkte gestresst, als er zum Gesprächstermin ins Festspielhaus Neuschwanstein kam. Ob es am anstehenden Thema lag – auf der Agenda stand der Kiesabbau am Forggensee – oder daran, dass ihm der vorherige Ortstermin zum Thema „Schutz vor dem Wolf“ zugesetzt hatte, blieb unklar. Die Diskussion mit den anwesenden Bauunternehmern im Festspielhaus wollte der Minister jedenfalls hinter verschlossenen Türen abhalten – und verkündete anschließend lediglich kurz und knapp das Ergebnis, ehe er wieder davon hastete.

Die Zusage, die Glauber den Baufirmen machte, hatte immerhin einen für sie positiven Grundtenor: Er werde mit der Firma Uniper Wasserkraft GmbH das Gespräch führen und darauf hinwirken, „dass eine Rohstoffgewinnung stattfinden kann“. Denn das Problem, mit dem sich die Bauunternehmen konfrontiert sehen, ist ein zu geringer Abstau des Forggensees im Winter durch Uniper – was dem Kiesabbau entgegensteht.

Pohl: Kiesabbau ein „Megathema“

Der Umweltminister war auf Einladung des Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (FW) an den Forggensee gekommen, der wiederum den Kiesabbau als ein „Megathema“ bezeichnete. Der mangelnde Abstau sei „mehr als misslich“. Am Forggensee prallen verschiedene Interessen aufeinander. Auf der einen Seite steht die Gewinnung von Kies und damit der Erhalt einer „regionalen Kreislaufwirtschaft“, wie Pohl es bezeichnete.

Der Forggensee ist im Regionalplan Allgäu als einziges Vorranggebiet für Kiesabbau im südlichen Ostallgäu ausgewiesen. Der Kies wird vom Lech angeschwemmt und dient der Baubranche als wertvoller Rohstoff. Zwei Arbeitsgemeinschaften (ARGEN), in denen verschiedene Baufirmen aus dem Ostallgäu und dem Oberallgäu zusammengeschlossen sind, sind berechtigt, im Forggensee Kies abzubauen.

Das Abstauen im Winter wird aber auch kritisch gesehen. Zum einen, weil der Forggensee auch touristisch genutzt wird, zum anderen aus Naturschutz-Gründen. Ursprünglich wurde Deutschlands größter Stausee in den 50er Jahren als „Kopfspeicher“ für die Kraftwerkskette von 23 Flusskraftwerken am Lech bis Augsburg ausgebaut. Die Uniper Wasserkraft GmbH produziert pro Jahr am Kraftwerk Roßhaupten rund 150 Millionen Kilowattstunden Strom. Thorsten Glauber sprach von einem notwendigen Miteinander, um die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bekommen.

Ob Uniper sich vom Umweltminister überzeugen lässt, künftig den Kiesabbau im Winter zu ermöglichen, ist offen. Deshalb, erklärte Bernhard Pohl nach dem Gespräch, sei auch ein Plan B diskutiert worden. Soll heißen: Es sollen in diesem Fall alternative Flächen für den Kiesabbau akquiriert werden. Dass das alles andere als einfach ist, machte Pohl aber auch deutlich. Ein dafür nötiges Planfeststellungsverfahren brauche viel Zeit.

Kein unbekanntes Terrain

Für Thorsten Glauber ist der Forggensee kein unbekanntes Terrain. Er war bereits im Jahr 2019 ins Ostallgäu gekommen, um sich über die auch immer wieder thematisierte Verlandung und den von Landrätin Maria Rita Zinnecker ins Leben gerufenen „Masterplan Forggensee 2030“ zu informieren. Zum Thema Verlandung wollte sich Glauber diesmal nicht näher äußern. Er verwies darauf, die Experten aus der Wasserwirtschaft ins Boot zu holen, und stellte klar: „Der Forggensee soll der Forggensee bleiben.“