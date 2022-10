Kind in Hopfen angefahren - Fahrradhelm verhindert schwere Verletzungen

Bei dem Unfall wird das Mädchen dank ihres Fahrradhelms nur leicht verletzt. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein sechsjähriges Mädchen am Donnerstagabend in Hopfen dank ihres Fahrradhelms nur leicht verletzt worden.

Füssen - Am Donnerstagabend befuhr ein sechsjähriges Mädchen eine Nebenstraße auf einem Campingplatz. Die junge Radfahrerin überquerte dabei nach Angaben der Polizei ohne auf den Verkehr zu achten eine Straße.

Dabei kollidierte das Mädchen mit der Pkw-Front einer 41-jährigen Urlauberin, die die Straße mit ca. zen Km/h befuhr. Da das Mädchen unmittelbar vor der Frau auf die Straße einfuhr, konnte diese einen Zusammenstoß trotz sofortiger Vollbremsung nicht mehr verhindern.

Durch den Aufprall wurde das Mädchen auf die Straße geschleudert. Glücklicherweise trug die Kleine einen Fahrradhelm, was schlimmere Verletzungen verhinderte. Das Mädchen erlitt Abschürfungen an den Knien und eine Prellung an der Stirn.

Nach kurzer Begutachtung durch den Rettungsdienst konnte die gestürzte Radfahrerin ihren Eltern übergeben werden. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.