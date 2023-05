Nesselwängle: Mann stürzt 30 Meter in die Tiefe

Der verunglückte Kletterer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). © Michael Haefner/ARA Flugrettung

Ein 40-jähriger Deutscher ist beim Klettern am Gimpel etwa 30 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Tiroler Polizei mitteilt, kletterten am verganenen Samstag gegen 10 Uhr ein 32- und 40-jähriger Deutscher im Bereich des Gimpel Südostvorbaus in die Kletterroute „Paartaler Pfeiler 7+“ ein. Ersten Erhebungen zufolge stieg der 40-Jährige im Laufe der Route in eine augenscheinlich leichtere Umgehung auf.

Wie Zeugen berichten, stieg der Deutsche dabei mindestens zehn Meter – ohne weiteres Einhängen einer Expressschlinge, da kein Haken vorhanden war – höher. Im Anschluss stürzte der Kletterer etwa 30 Meter bis zum Wandfuß ab und kam neben dem 32-Jährigen in einem dortigen Schneefeld zum Liegen.

Der Verunfallte erlitt durch den Absturz schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Kempten gebracht.