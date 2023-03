Kneipp-Verein Füssen: Engagement mit großer Liebe zur Heimat und den Menschen

Von: Alexander Berndt

Ehre, wem Ehre gebührt: Für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Kneipp-Verein Füssen zeichnete Carola Schweiger (2. v. r.) nicht nur Bärbel Würkert (v. l.), Paul Iacob, Erika Mordstein, Karin Ketterl und Christa Moritz aus, sondern auch zehn weitere Mitglieder, die allerdings nicht anwesend waren. © Alexander Berndt

Nicht nur die wachsende Mitgliederzahl, sondern auch ein schönes Plus in seiner Kasse erfreuen Vorstand und Mitglieder des Kneipp-Vereins Füssen.

Füssen – In Anbetracht des zeitweise noch ziemlich winterlichen Wetters dürften die Mitglieder des Kneipp-Vereins Füssen sicherlich schon mit umso größerer Vorfreude einem ganz besonderen traditionellen Datum im Leben des fast 100-jährigen Vereins entgegenblicken: Am 17. Mai findet wieder das alljährliche Ankneippen des Vereins auf der Kneippwiese in Bad Faulenbach statt, wie Vorsitzende Carola Schweiger jetzt in der Jahreshauptversammlung des Vereins bekannt gab.

Vor ihrem Ausblick auf die für die erste Hälfte dieses Jahres geplanten Veranstaltungen der Füssener Kneippianer, wozu unter anderem diverse Kurse zur Krankheitsprophylaxe zählen, ließ Schweiger vor etwa 35 Besuchern im Hotel Hirsch aber zunächst mehrere Aktivitäten Revue passieren, die der Kneipp-Verein im vergangenen Jahr unternommen hat. Als besonderes Ereignis hob sie dabei die Einweihung des neuen Kneipp-Mitterseeparks im Faulenbacher Tal am 24. Juni hervor.

„Gute Laune und viel Spaß“

Ähnlich erfreut wie über diese Aktion äußerte sich die Vorsitzende anschließend auch darüber, dass die Mitgliederzahl des Vereins steige und aktuell bei 185 liege. „Darüber können wir uns glücklich schätzen“, betonte Schweiger denn auch und sagte weiter: „Gesundheit, Kultur, gute Laune und viel Spaß stehen bei uns an oberster Stelle.“

Diesen Dingen kann sich der Kneipp-Verein indes mit einem Gesamtvermögen von rund 13.450 Euro in seiner Kasse widmen, informierte die Versammlungsteilnehmer anschließend Kassiererin Brigitte Dischereit, die den Kassenstand mit den Worten „das ist ein schönes Plus“ kommentierte.

Für ihre langjährige Treue zum Verein zeichnete Zweite Vorsitzende Karin Ketterl 15 Mitglieder aus. Füssens Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne) lobte den Verein nicht nur als rührig, sondern auch, weil er sich „aus Liebe zur Heimat und zu den Menschen“ so sehr ehrenamtlich engagiere.

Den Schlusspunkt des Abends setzte aber Diplom-Psychologe Sascha Maurer mit einem Vortrag zum Thema „Innere Ordnung und gesunder Schlaf“.