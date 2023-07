Welle der Entspannung mit Cro in Füssen

CRO im Füssener Barockgarten: Open Air-Konzert mit Traumkulisse. © Nina Bauer

Bei den Königswinkel Open Airs ging es mit CRO in die nächste Runde. Tausende Fans feierten den Sänger mit der futuristischen Panda-Maske.

Pünktlich um 20.45 Uhr schlug am vergangenen Sonntag ein Komet ein: CRO war in Füssen gelandet. Rund 10.000 Fans füllten den Barockgarten bei sommerlich-angenehmen Temperaturen (zusätzlich angeheizt durch die Live-Acts davor), als der Sänger und Rapper mit lautem Knall auf der Bühne erschien, um für die nächsten zwei Stunden das Gute-Laune-Barometer nach oben zu treiben.

Schon mit dem ersten Song „Crobot“ vom aktuellen Album „11:11“ breitete CRO seinen Klangteppich aus und entführte das Publikum auf eine musikalische Reise durch die letzten elf Jahre. Vieles hat sich verändert, seit der Künstler durch Charterfolge wie „Easy“ und „Einmal um die Welt“ bekannt wurde. Sein eher zufällig gewähltes Markenzeichen, die Panda-Maske, wurde für ihn irgendwann zur Crux: Weil er feststellen musste, dass die Presse alte Fotos von ihm verwendete, da er mit der Maske „eh immer gleich aussah“.

Maske gibt Freiheit

Sie abzulegen kam für ihn nicht in Frage – sie gebe ihm die Freiheit sich nicht verstellen zu müssen und zwischen der Kunst und seinem Privatleben eine Grenze zu ziehen, erklärte CRO immer wieder. Also begann er sie zu modifizieren, so wie er sich auch musikalisch weiterentwickelte. Die jüngste Evolutionsstufe, eine futuristische Vollvisierversion, scheint optisch alles Menschliche hinter sich gelassen zu haben, doch musikalisch zeigt CRO mehr Herz als je zuvor.

Diese Mischung aus maskuliner Rapper-Attitüde und Verletzlichkeit, immer gewürzt mit einer Prise Selbstironie, geht unter die Haut. Gleichzeitig liefern die langsamen, satten Beats und die phänomenalen Background-Sängerinnen so viel Groove, dass jeglicher Zweifel verfliegt, diese Welle der Entspannung könne jemals enden. Ebenso harmonisch vermischt sich die Kulisse aus Säuling, Märchenschloss und Forggensee mit der poppigen Bühnenshow, wo meterhohe Gänseblümchen scheinbar aus dem Nichts entstehen und der knallgelb gewandete Sänger unter einer riesigen CRO-Figur hindurchtanzt.

Die Menschmassen vor ihm recken währenddessen ihre Arme nach oben und wiegen sich im Takt der Musik. Es ist eine bunte, ausgelassene Mischung – neben dem Gros, der jüngeren Zielgruppe, sieht man auch einige Familien und ältere Semester unter den Fans. Und als es langsam dunkel wird, entflammt im Barockgarten ein riesiges Handy-Lichtermeer.

Carlo – CRO – Carlito

Der 1990 vor den Toren Stuttgarts geborene Carlo Waibel hat in einem guten Jahrzehnt extrem viel erreicht: Er hat mehr als 4,1 Mio. Tonträger verkauft und zahlreiche Preise erhalten (darunter den Bambi und zwei Mal den Echo), während eine seiner alten Panda-Masken im Stadtmuseum Stuttgart zu sehen ist, direkt neben weiteren Hip-Hop-Exponaten, etwa von Fanta 4. Trotzdem ist der 33-jährige auf dem Boden geblieben. In seiner wenigen Zeit, die nichts mit Musik zu tun hat, wird Carlo zu Carlito, dem Maler. Auch hier wolle er die Genres voneinander trennen, „damit die Leute nicht durcheinanderkommen“, erklärte er in einem Interview letzten Jahres.

Gemalt habe er schon immer, aber für ihn sei es eine „Challenge“ hier ganz frisch anzufangen. So sind stetige Veränderungen bei dem Schwaben ein natürlicher Vorgang. Als 2020 die Wellen der Corona-Pandemie immer höher schlugen und sich bei den Bürgern eine gewisse Disharmonie breit machte, kehrte CRO seinem Land den Rücken und zog auf die indonesische Insel Bali. Dauerurlaub? Fehlanzeige.

Furioses Ende

Und statt eines Partykellers habe er sich dort ein eigenes Musikstudio eingerichtet; der Musiker arbeitet gerne, weil ihm seine Arbeit Spaß macht. Das merkt man auch, wenn er auf der Bühne steht. Bevor ein Bühnenfeuerwerk das furiose Ende einläutet, erreicht das CRO-Konzert seinen Höhepunkt mit dem Hit „Einmal um die Welt“: Das Publikum zeigt sich absolut textsicher und singt so laut aus tausenden Kehlen, dass der Künstler beeindruckt ist. (Elmar Schalk)