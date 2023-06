So soll Energiewende im Königswinkel gelingen

Von: Matthias Matz

Das Allheilmittel?: Für viele ist die Wärmepumpe der „Gamechanger" bei der Energiewende.

Mit der Energiewende kommt eine Mammutaufgabe auf das Land zu. Wie das Vorhaben im Königswinkel gelingen könnte, skizzierte Ulrich Schaaf den Bürgermeistern im Zweckverband „Allgäuer Land“.

Füssen/Landkreis – Für Ulrich Schaaf vom Bürgerforum Seeg ist klar: Die Energiewende im Königswinkel kann nur gelingen, wenn die Bürger vor Ort mitgenommen werden und sich aktiv an dem Vorhaben beteiligen. Bei den Bürgermeistern im südlichen Landkreis scheint seine Botschaft angekommen zu sein: Die Umsetzung in der Region soll ein Projekt des Zweckverbandes Allgäuer Land (ZVAL) werden. Darauf haben sich jetzt die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden in ihrer jüngsten Sitzung verständigt.

In einem ersten Schritt sollen die Kommunen im ZVAL in der nächsten Sitzung einen Arbeitskreis oder Ansprechpartner vor Ort nennen und mitteilen, wie weit sie mit der Planung oder gar schon Umsetzung ihrer Energienutzungspläne sind – allerdings „ohne fingerpointing“, wie ZVAL-Vorsitzender und Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) betonte. Es gehe darum: „Wie stehen wir da und wo besteht Handlungsspielraum“, sagte er. Darüber hinaus soll der Daten- und Informationsaustausch unter den Gemeinden künftig verbessert werden. „Das wird ab sofort ein Dauerthema im ZVAL sein.“



Tatsächlich sind die Beteiligten unterschiedlich weit bei der Umsetzung der Energiewende, wie deutlich wurde. So gibt es beispielsweise in Füssen einen Energiebeirat, in Roßhaupten den Klimaarbeitskreis und in Seeg den „Arbeitskreis Energie“. In Rieden a.F. sei die Bildung eines Arbeitskreises geplant, berichtete Bürgermeister Andreas Haug. In anderen Kommunen wiederum gibt es gar keine Einrichtung, die sich mit dem Thema Energiewende auf lokaler Ebene beschäftigt. Das soll sich nun ändern.



Kein „Klimamanager“

Einig waren sich die Rathauschefs auch darin, keinen „Klimamanager“ einzustellen. Zum einen brauche man niemand, der einem zum x-ten Mal erkläre, was das 1,5-Grad-Ziel von Paris bedeute, wie es Roßhauptens Rathauschef Thomas Pihusch formulierte. Zum anderen würden derzeit um die 4000 „Klimamanager“ in Deutschland gesucht, was es schwer mache, einen geeigneten Kandidaten zu finden, so Vorsitzender Eichstetter.



Zuvor hatte Ulrich Schaaf vom Seeger Bürgerforum den Rathauschefs seine Vision von einer funktionierenden Energiewende im Königswinkel skizziert. Angesichts der Regelungswelle die durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) auf Hausbesitzer und Kommunen zukomme, seien lokale Energienutzungspläne bzw. Wärmeplanungen dringend erforderlich, um die Kosten in Grenzen zu halten. Aufgrund der homogenen Struktur mit viel Grünlandwirtschaft und Tourismus sowie kurzen Informationswegen sollten sich die Kommunen im südlichen Landkreis zusammentun. „Jede Gemeinde soll das selber machen, aber dabei zusammenarbeiten“, lautete seine Empfehlung.

„Ganz ganz viel erneuerbarer Strom“

Gewonnen werden könne die Wärme im Bereich des ZVAL durch Hackschnitzel, Geothermie, Solarthermie, Wärmepumpen („Da gibt es eine irre Innovationsrate.“), oder Kraft-Wärme-Kopplung. Letztere könnte teilweise schon mit Wasserstoff betrieben werden. Fest stehe darüber hinaus: „Wir brauchen ganz ganz viel erneuerbaren Strom!“, so Schaaf mit Blick auf die zahllosen Hotels oder das Füssener Eisstadion. Die Wasserkraft allein reiche dafür nicht aus.



Ohne die Bürger im Königswinkel mitzunehmen, werde das Vorhaben Energiewende aber nicht gelingen, machte Schaaf den Rathauschefs klar. „Bürger und Hausbesitzer müssen von Anfang an dabei sein. Anders wird es nicht gehen.“ Dabei sei Ehrlichkeit gefragt. „Wir können den Mitbürgern nicht sagen: es wird nicht teurer. Das ist unverantwortlich!“ Ohnehin müssten sich die Bürger angesichts leerer Gemeindekassen finanziell an den Projekten beteiligen. Denkbar sei dabei etwa die Gründung von Energie-Genossenschaften.