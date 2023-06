Königswinkel wieder am Netz: Der FlixBus kommt zurück ins Allgäu

Von: Matthias Matz

FlixBus wird im Hochsommer wieder Füssen und andere Orte im Allgäu anfahren. © Flix SE

Füssen, Schwangau mit Schloss Neuschwanstein, Steingaden, Schongau und Halblech sind ab sofort Teil des FlixBus-Netzes. Das gibt das Unternehmen jetzt bekannt.

München/Füssen – Das Verkehrsunternehmen Flix erweitert das FlixBus-Netz ins Allgäu: Füssen, Schloss Neuschwanstein, Steingaden, Schongau und Halblech sind als Reiseziele ab sofort neu am FlixBus-Netz, teilte das Unternehmen jetzt mit.

Im Hochsommer sollen so bis zu sieben Fahrten wöchentlich mit FlixBus von München nach Schwangau, Steingaden, Schongau und Halblech und zurück stattfinden – und das ohne Umstieg.

Von Füssen nach München sollen die auffallend grünen Busse sogar noch häufiger fahren – bis zu 28 Mal pro Woche halten die FlixBusse im Ostallgäu und der Landeshauptstadt.

Darüber hinaus fährt Flix 14 Mal wöchentlich die Strecke München – Memmingen und zurück mit einem Halt am Flughafen Memmingen, heißt es weiter in einer Mitteilung.

Bereits von Ende Juni 2016 bis zur Corona-Krise hatte FlixBus Füssen angesteuert. Wegen der Corona-Krise mit ihren Einschränkungen hatte das Unternehmen Füssen aber aus dem Netz genommen. „Der Halt musste pandemiebedingt zunächst für einige Zeit pausiert werden“, teilte dazu eine Unternehmens-Sprecherin auf Nachfrage mit.

„Wir sehen jetzt schon eine starke Nachfrage nach Reisen im Hochsommer in die üblichen Urlaubsregionen. Daher freuen wir uns, Reisenden von und ins Allgäu ab sofort ein umfassendes Angebot mit FlixBus machen zu können. Wir empfehlen: Wer früher bucht, reist günstiger!“, sagt dazu Isabella Domke, Pressesprecherin DACH bei Flix.

Haltestationen der FlixBusse in Füssen sind in der Kemptener Straße am Volkfestplatz sowie am Pulverturm in der Sebastianstraße/B16.

Mit dem neuen Fahrplan stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben gleichzeitig das größte FlixBus-Netz der Firmengeschichte in Europa im Sommer 2023 vor. Tickets für FlixBus sind bereits ab 4,99 EUR erhältlich.

Flix leistet nach eigenen Angaben Pionierarbeit im Bereich des öffentlichen Fernverkehrs, indem es mit den Marken FlixBus und FlixTrain klimafreundliche Alternativen für bequemes und erschwingliches Reisen anbietet. Dank eines einzigartigen Geschäftsmodells Technologie hat Flix in kürzester Zeit Europas größtes Fernbusnetz aufgebaut und ist mit FlixBus auch in den USA, Kanada und Brasilien vertreten.

Als Vorreiter für nachhaltigen Verkehr hat Flix 2018 mit FlixTrain die ersten grünen Fernzüge in Betrieb genommen, im selben Jahr ein Pilotprojekt für vollelektrische Fernbusse initiiert und 2021 die ersten mit Biogas betriebenen Fernbusse in der EU eingeführt.