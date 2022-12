Zum Wohle des Genossen

Von: Matthias Matz

Um den Sportpark im Weidach betreiben zu können, braucht die Stadt einen Parkplatz. Gegen dessen Genehmigung klagt jetzt Altbürgermeister Dr. Paul Wengert. © Katharina Knoll

Dass der Füssener SPD-Stadtrat Erich Nieberle als einziger für eine Kompromisslösung mit seinem Parteikollegen Dr. Paul Wengert stimmt, hat einen bitteren Geschmack.

Gefühl überkam, dass Ilona Deckwerth und Erich Nieberle, die beiden Stadträte der Füssener SPD, wie ein Fremdkörper im Stadtparlament wirken, dürfte sich nach der jüngsten Sitzung bestätigt sehen. Einmal mehr sorgten die Füssener Sozialdemokraten – konkret der als einziger Genosse anwesende Nieberle – mit ihrem Abstimmungsverhalten für Kopfschütteln und Empörung unter den übrigen Ratsmitgliedern.



Was war passiert? Als Einziger in der Runde stimmte Nieberle für eine Kompromisslösung mit Altbürgermeister Dr. Paul Wengert. Der ist nicht nur Füssener Altbürgermeister, sondern auch immer noch Vorstandsmitglied der Füssener SPD und klagt gegen die Baugenehmigung für den Parkplatz im Rotwandweg. Dieser war ursprünglich als Provisorium gedacht, wurde nun vom Landratsamt aber dauerhaft genehmigt.

Parallel dazu schlägt Wengert der Stadt vor, seine Klage gegen die Baugenehmigung zurück zu ziehen, wenn sich die Kommune im Gegenzug verpflichtet, den Parkplatz baldmöglichst wieder abzubauen. Wengert sieht sich durch den zusätzlichen Verkehr, der durch den Parkplatz entstehe, belästigt und fürchtet um den Wert seines Grundstücks. Die Räte bis auf den Vertreter der SPD lehnten das Ansinnen des ehemaligen Landtagsabgeordneten jedoch rund heraus ab.

So nachvollziehbar Wengerts Klage ist, so unverständlich ist Nieberles Votum. Als Stadtrat ist er zuvorderst dem Wohle der Kommune verpflichtet. Ein Vergleich mit Wengert zu dessen Bedingungen hätte aber gleich mehrere Nachteile für die Stadt, die sich dadurch ohne Not unter Zugzwang setzen ließe: Zum einen müssten für den Bau eines Ersatzparkplatzes weitere Schulden aufgenommen werden, was in der aktuellen Situation Gift wäre.

Zum anderen hätte sie Geld für die erfolgten Ausgleichsmaßnahmen zum Fenster raus geworfen und müsste womöglich auch noch Verfahrenskosten übernehmen. Und baut sie den – wohlgemerkt vom Landratsamt genehmigten – Parkplatz im Rotwandweg ohne Ersatz wieder zurück, setzt sie den Betrieb des Sportparks aufs Spiel. So gesehen gibt es also überhaupt keine Veranlassung, sich auf den Vorschlag Wengerts einzulassen.



All das muss Nieberle klar sein. Fadenscheinig klingt daher die Begründung für seine Zustimmung, Wengert habe immerhin auf eine Fristsetzung bis 2025 verzichtet.



Vielmehr entsteht der Eindruck, dass dem einen Genossen die privaten Interessen des anderen Genossen wichtiger sind als die der Allgemeinheit. Ein besonderes Geschmäckle bekommt die Angelegenheit zusätzlich dadurch, dass die Sozialdemokraten erst unlängst im Zusammenhang mit der Ausschreibung des Weißenseer Strandbades öffentlich über mögliche Vetternwirtschaft zwischen Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) und CSU-Stadtrat Christoph Weisenbach geraunt hatten.

Im Gegensatz zu Wengert hatte Weisenbach aber seinerzeit nicht persönlich von seinem Engagement profitiert.