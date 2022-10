Kontakt mit Prostituierter endet in Erpressung

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Die Polizei Füssen ermittelt wegen Erpressung, nachdem vermutlich ein erboster Zuhälter eine Drohnachricht verschickt hat. © Julia Boecken

Vermutlich ein erboster Zuhälter versuchte am vergangenen Mittwoch einem Mann in Rieden am Forggensee zu drohen. Sollte er keine 1.500 Euro zahlen, werde er seine Familie töten, drohte der Erpresser.

RIEDEN A.F. - Ein 22-jähriger italienischer Staatsbürger erhielt von einem bislang unbekannten Täter eine Nachricht über einen Messangerdienst. In der Nachricht behauptete der Verfasser, dass er der Mafia angehöre und die Familie des 22-Jährigen töten werde, sollte dieser keine 1.500 Euro bezahlen. Hintergrund des Ganzen war ein Kontakt zwischen dem jungen Mann und einer italienischen Prostituierten auf einer Internetplattform. Zu einem Treffen zwischen den beiden kam es jedoch nicht. Laut dem Verfasser der Drohnachricht habe die Prostituierte aufgrund der Nachrichten des 22-Jährigen keine anderen Kunden bedienen können, weshalb nun eine Strafzahlung fällig sei. Die Polizei geht derzeit jedoch davon aus, dass es sich bei dem Erpresser nicht um ein Mitglied der Mafia handelt, sondern lediglich um einen erbosten Zuhälter. Die Polizei Füssen ermittelt trotzdem wegen Erpressung.