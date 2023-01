Bundespolizei stoppt illegale Einreise: Mit dem überbesetzten Taxi nach Deutschland

Bei der Kontrolle eines Taxis stoßen Kemptener Bundespolizisten auf eine türkische Migrantenfamilie, die bereits in Kroatien Asyl beantragt hat (Symbolbild).

Bundespolizei greift bei Füssen türkische Migrantenfamilie auf

Von Matthias Matz schließen

Am Montag hat die Bundespolizei bei Füssen einen Taxifahrer mit fünf ausweislosen Türken an Bord aufgegriffen. Ein kleines Kind lag dabei ungesichert auf dem Rücksitz

Füssen – Bei der Kontrolle eines Taxis auf der A7 bei Füssen haben Kemptener Bundespolizisten nach eigenen Angaben in den frühen Morgenstunden des gestrigen Montags fünf türkische Staatsbürger ohne gültige Ausweispapiere entdeckt. Neben den vier türkischen Migranten befand sich noch ein kleines Mädchen mit in dem Pkw, das ungesichert auf dem Schoß der Mutter lag.

Bei den Migranten aus der Türkei handelte es sich um eine 32-Jährige, ihren 43-jährigen Onkel sowie einen 29-jährigen Cousin mit dessen 28-jähriger Frau und der gemeinsamen drei-jährigen Tochter. Keiner der Passagiere hatte die für eine Einreise erforderlichen Papiere dabei.

Die 32-Jährige gab an, dass sie für Ihre Flucht aus der Türkei circa 6000 Euro pro Person gezahlt hätten und ihnen unterwegs die Pässe abgenommen worden wären.

Beim Abgleich der Fingerabdrücke stellte sich aber heraus, dass zumindest die Familienmitglieder bereits in Kroatien als Asylbewerber registriert worden waren. Bei dem 43-Jährigen war eine Überprüfung aufgrund des schlechten Zustandes der Fingerkuppen nicht möglich.

Die Beamten zeigten die vier Erwachsenen aufgrund des Versuchs der unerlaubten Einreise an und leiteten das Ehepaar mit der kleinen Tochter sowie den 43-Jährigen an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung weiter.

Die 32-Jährige führten die Bundespolizisten am Montagmittag beim Amtsgericht Kempten vor und lieferten sie anschließend in Zurückweisungshaft in die Abschiebehafteirichtung Hof ein.

Für die Rücküberstellung der Migranten in den für das Asylverfahren zuständigen Staat Kroatien ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

Der Taxifahrer - ein 49 Jahre alter Türke - muss sich nun wegen versuchten Einschleusens von Ausländern verantworten. Der Beschuldigte konnte schließlich entlassen werden.