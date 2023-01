Krankheitsfälle: Post in Füssen plötzlich geschlossen

Teilen

Vor verschlossenen Türen standen die Postkunden in Füssen. © Gerber

Die Post hat in Füssen für Ärger gesorgt, weil vergangene Woche die Postbankfiliale in der Bahnhofstraße ohne Vorankündigung geschlossen war.

Füssen – Die Post hat in Füssen für Ärger gesorgt, weil vergangene Woche die Postbankfiliale in der Bahnhofstraße ohne Vorankündigung geschlossen war. Auf den Social-Media-Kanälen kam es vermehrt zu empörten Kommentaren.



Aufgebrachte Kunden kritisierten die unzureichende Kommunikation der Deutschen Post betreffend der aktuellen Öffnungszeiten und zeigten sich verärgert, nicht an ihre hinterlegten Pakete zu gelangen. „Wenn man dazu noch nicht einmal in der Lage ist, diese Information korrekt anzukündigen und die Öffnungszeiten zumindest auf der Webseite zu aktualisieren, zeugt das nicht gerade von einer guten Führung einer so wichtigen öffentlichen Einrichtung“, so ein aufgebrachter Kunde im Internet.



Auf Nachfrage des Kreisboten zur aktuellen Situation äußerte sich Postbank-Mediensprecher Hartmut Schlegel. „In Füssen haben wir mit einer Häufung von Erkrankungen zu kämpfen. Dies hat dazu geführt, dass wir die Filiale tatsächlich nur am Montag und am Donnerstag öffnen konnten. Wir entschuldigen uns bei unseren Kundinnen und Kunden für alle Unannehmlichkeiten, die sie dadurch in Kauf nehmen mussten.“ Die Abholfrist, um hinterlegte Sendungen in der Filiale abzuholen, sei für die Kunden verlängert worden, so Schlegel weiter.

Hoher Krankenstand der Mitarbeiter

Die Deutsche Post steht aktuell deutschlandweit stark in der Kritik. Im Jahr 2022 gab es laut Medienberichten so viele Beschwerden wie noch nie in einem Jahr zuvor. Die Post begründet die Probleme mit dem hohen Krankenstand der Mitarbeiter und der allgemein schwierigen Suche nach Arbeitskräften. In diesem Jahr stehen Tarifverhandlungen an, in denen die Gewerkschaft Verdi ein Lohnplus von 15 Prozent fordert. Durch diese besseren Arbeitsbedingungen sollen die Bedingungen für die Mitarbeiter verbessert werden und die Personalprobleme behoben werden.



Auf die Nachfrage, wie sich die Situation in den kommenden Wochen am Standort Füssen entwickeln werde, hieß es, dass eine Aushilfskraft organisiert wurde, um die Filiale wieder öffnen zu können. „Einen Tag wird die Filiale voraussichtlich auch in der kommenden Woche nicht öffnen können“, so Postbanksprecher Schlegel.



Zum Redaktionsschluss lag noch keine Information darüber vor, an welchem Tag genau die Kunden erneut vor verschlossenen Türen stehen werden. Sie werden sich also auf weitere Einschränkungen einstellen müssen.