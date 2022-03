Kreisbote und DasGelbeBlatt spenden mit Kunden 20.000 Euro für Ukraine

Ein Herz für die Ukraine haben unsere Kunden, der Kreisbote sowie der Rundschau-Verlag DasGelbeBlatt gezeigt. Bei der Aktion „Spenden & Helfen” kamen 15.800Euro zusammen, die der Kreisbote auf 20.000 Euro aufrundete. © Bildagentur PantherMedia/belchonock

Füssen – Um die Betroffenen des Ukraine-Krieges zu unterstützen, hat der Kreisbote mit DasGelbeBlatt und seinen Kunden eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Die aktuelle Situation und das damit verbundene Leid macht viele Menschen sehr betroffen. Umso größer ist aber auch die Hilfsbereitschaft, welche aktuell zu beobachten ist. Um die Betroffenen des Krieges zu unterstützen, hat sich auch der Kreisbote zusammen mit dem Rundschau-Verlag DasGelbeBlatt und treuen Kunden etwas einfallen lassen.

Kürzlich erschienen aus diesem Grund in den Kreisboten-Ausgaben der Redaktionen Sonthofen, Kempten und Füssen sowie in den DasGelbeBlatt-Ausgaben in Penzberg und Bad Tölz-Wolfratshausen Sonderseiten, die unter dem Titel „Spenden & Helfen“ standen. Auf diesen Sonderseiten konnten die Kunden Werbeflächen in Anspruch nehmen. Dadurch wurde eine Spendensumme von insgesamt 15.838 Euro generiert.

Kreisbote stockt Spende auf 20.000 Euro auf

Damit noch mehr Menschen unterstützt werden können, hat der Kreisbote diesen Betrag auf 20.000 Euro aufgerundet. Das Geld wird nun an die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica und an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe übergeben. An das Bündnis gehen 14.000 Euro und an humedica werden 6000 Euro überwiesen.

Die beiden Verlage möchten sich hiermit bei ihren treuen Kunden für die Hilfe anlässlich der Aktion „Spenden & Helfen“ bedanken. Durch deren Zutun war es möglich, eine so hohe Summe für die beiden Organisationen zu generieren, die damit hoffentlich vielen Menschen helfen können.