Kreisbote verlost 3x2 Tickets für Sido-Konzert in Füssen

Das für Anfang August geplante Konzert von Sido am Füssener Forggensee wird im Juli 2021 nachgeholt. © Murat Aslan

Füssen – Am Samstag, 30. Juli, gibt Sido bei den „Königswinkel Open Airs“ im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen sein Gastspiel. Und der Kreisbote verlost 3x2 Tickets für das Konzert.

Runde satte Bässe, Scratches und Beats, die einen nicht stillstehen lassen. Dazu eingängige Texte, die automatisch Bilder im Kopf kreieren und ganz viel Entertainment: Sido kommt auf seiner Live-Tour „Ich & Keine Maske“ an den Forggensee. Wer den Künstler schon einmal live erlebt hat, weiß, dass ihn eine energiegeladene Show erwartet.



Der Open-Air-Platz in Füssen befindet sich im romantischen Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein. Die Bühne steht zum Teil im Forggensee. Dem Publikum bietet sich somit ein schöner Blick auf die Alpen und die weltberühmten Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau.



Kostenloses Bus-Shuttle zum Konzert

Um die An- und Abreise zu erleichtern, bietet der Veranstalter einen kostenlosen Bus-Shuttle an. Dieser fährt verschiedene Destinationen im Allgäu vor und nach dem Konzert an.



Mit etwas Glück ist aber nicht nur die Anreise kostenlos, sondern sogar das Konzert. Wer 3x2 Karten für die Show gewinnen will, kann bis einschließlich Mittwoch, 22. Juni, unten stehendes Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Ich & Keine Maske“ ausfüllen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen viel Glück!