Unzählige Einsätze in 43 Jahren

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Kreisbrandinspektor Peter Einsiedler scheidet aus Altersgründen aus dem aktiven Dienst aus. © Gschwend

Der Pfrontener Peter Einsiedler war nicht nur über 40 Jahre lang aktiver Feuerwehrmann, er hat dabei auch verantwortungsvolle Positionen übernommen. Was er in dieser Zeit erlebt hat und was ihm besonders wichtig ist.

Pfronten/Landkreis – Wie viele Einsätze er in seinem Leben als aktiver Feuerwehrmann geleistet hat, hat Peter Einsiedler noch nie überschlagen. „Es sind unzählige“, sagt er. Das verwundert nicht, schließlich war der Pfrontener 43 Jahre lang bei der Feuerwehr aktiv. 16 Davon hatte er als Kreisbrandinspektor eine verantwortungsvolle Position inne. Altersbedingt musste er nun zu seinem Geburtstag Ende Juli aufhören.

Denn mit 65 ist bei der aktiven Feuerwehr Schluss – so ist es im Bayerischen Feuerwehrgesetz geregelt. Ganz ohne ihn müssen die Kameraden aber auch künftig nicht auskommen: Peter Einsiedler bleibt dem Kreisfeuerwehrverband als Schriftführer erhalten und möchte sich weiter in der Ausbildung engagieren.

Sehr gute Jugendarbeit

Die Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses sei immer ein Schwerpunkt seines Engagements gewesen, erzählt Einsiedler. Glücklicherweise gebe es hier in der Region bisher keine Probleme, Nachwuchs zu gewinnen. Das liege zum einen an einer gewissen Gruppendynamik – „der eine zieht den anderen mit“ –, habe aber auch mit der guten Ausbildung zu tun. „Wir haben eine sehr gute Jugendarbeit im Landkreis“, meint Peter Einsiedler. Über die Kinder- und Jugendfeuerwehren fänden die jungen Leute in den aktiven Dienst. Wichtig bei der Nachwuchsgewinnung sei der spielerische Aspekt, ist der erfahrene Feuerwehrler überzeugt. „Da geht man zum Beispiel auch mal in ein Zeltlager und gibt ihnen verschiedene Aufgaben.“ Über die Begeisterung für die Technik und die Fahrzeuge und über die Kameradschaft fänden die jungen Leute dann oft Gefallen an der Feuerwehr.



So war es auch Peter Einsiedler einst ergangen: 1980 wurde er von seinem Meister bei seinem Arbeitgeber Deckel Maho in Pfronten gefragt, ob er in die Werkfeuerwehr eintreten wolle. Damit war das Samenkorn gesät. Der Umgang mit der Technik habe ihm Spaß gemacht, erinnert sich Einsiedler. Ausschlaggebend sei aber gewesen, anderen Menschen helfen zu können und sie aus Notlagen zu befreien.

Psychisch und physisch gefordert

Geholfen hat der heute 65-Jährige in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Male. Etliche Einsätze sind ihm im Gedächtnis geblieben. Dabei auch solche, die tragisch endeten, wie ein Zugunglück, bei dem ein Vater und seine Tochter ums Leben kamen. Oder einer der ersten Einsätze überhaupt – als bei einem Verkehrsunfall ein Zaunpfahl die Brust des Fahrers durchbohrte, was dieser aber glücklicherweise überlebt habe. Oder der große Sägewerksbrand bei Lechbruck, bei dem Einsiedler zeitweise die Leitung übernahm und wo er über 24 Stunden im Einsatz war. „Das hat mich psychisch und physisch schon gefordert“, sagt er.

In den letzten Jahren hätten die Einsätze aufgrund von Wetterereignissen zugenommen. „Die hatten wir früher auch, aber das ist intensiver geworden“, schildert Einsiedler. Er erinnert sich an das Unwetter im vergangenen Jahr, bei dem in Füssen und Schwangau unzählige Keller voll liefen. „Wir haben innerhalb von neun Stunden 180 Einsätze gehabt“.



Selbst verletzt hat sich Peter Einsiedler in all den Jahren nie, und auch psychisch habe er die Erlebnisse gut verarbeiten können, erzählt er. Nach schwierigen Einsätzen spreche man miteinander über das Erlebte und heutzutage gebe es außerdem die sogenannte Psychosoziale Notfallversorgung für die Helfer.



„Es gibt kein Schema F“

Entscheidend für das Gelingen der Einsätze ist nach Ansicht des erfahrenen Vollblut-Feuerwehrlers das Zusammenspiel der Helfenden. Zum einen durch die Kameradschaft der Feuerwehrleute untereinander, aber auch durch die Zusammenarbeit mit den anderen Blaulichtorganisationen wie Rettungsdienst, Polizei und Bergwacht. Peter Einsiedler beschreibt es so: „Da kommt ein großes Wissen zusammen“. Das sei wichtig, weil kein Einsatz wie der andere ist: „Es gibt kein Schema F“. Grundkenntnisse könne man zwar über die Schulungen, Fortbildungen und Übungen erwerben, aber „im Voraus kann man nie sagen, was bei einem Einsatz auf einen zukommt“. Da gelte es also, flexibel zu sein – und Wissen zu bündeln und zu koordinieren.



Das Koordinieren und Leiten ist dabei offenbar etwas, was Peter Einsiedler voll und ganz liegt. So war er von Oktober 2006 bis Ende Juli dieses Jahres als Kreisbrandinspektor für die Inspektion Süd und damit 22 Feuerwehren zuständig. Seine Aufgaben? „Die Betreuung der Feuerwehren, das Lehrgangswesen und die Ausbildung, Unterstützung bei Einsätzen…“, zählt Einsiedler auf. Viele Jahre lang war er außerdem Leiter oder stellvertretender Leiter der Werkfeuerwehr von Deckel Maho. Auch dieses Einsatzgebiet liegt ihm sehr am Herzen. „Die Belange der nicht-öffentlichen Feuerwehren sind mir ein großes Anliegen“, sagt der Pfrontener, der sein ganzes Leben in der 13-Dörfer-Gemeinde verbracht hat. Übrigens: Seine Frau habe in Bezug auf sein Ehrenamt stets hinter ihm gestanden. „Die Familie muss es unterstützen, sonst geht es nicht. Man ist schon viele Stunden außer Haus“, sagt Peter Einsiedler.

Höchste Auszeichnung

Besondere Höhepunkte waren für ihn die Auszeichnungen mit verschiedenen Feuerwehr-Ehrenzeichen, allen voran das Steckkreuz des Ehrenzeichens, die höchste bayerische Auszeichnung für Feuerwehrler. Und auch sein Abschied vom aktiven Dienst konnte sich sehen lassen: bei der feierlichen Verabschiedung als Kreisbrandinspektor auf dem Forggensee kamen die Freiwillige Feuerwehr Füssen, die Freiwillige Feuerwehr Schwangau, die Polizei Füssen, die Wasserwachten Füssen, Roßhaupten und Marktoberdorf und die DLRG Füssen mit Booten – und am Himmel zeigten sich zwei Regenbogen. Da kommt selbst ein gestandener Feuerwehrmann ein bisschen ins Schwärmen und gibt zu: „Das war schon emotional“.

Abschiedsfeier: Kreisbrandrat Markus Barnsteiner (links) überreicht Peter Einsiedler zum Abschied als Kreisbrandinspektor ein Bild. © privat