Kreisstraße bei Halblech wird gesperrt

Wegen Felssicherungsarbeiten muss die OAL 8 zwischen Halblech und Prem gesperrt werden. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ab kommenden Montag, 27. März, finden auf der Kreisstraße OAL 8 Felssicherungsarbeiten zwischen Prem und Halblech statt. Das teilt das Landratsamt mit.

Halblech - Der Streckenabschnitt wird daher bis voraussichtlich 5. Mai für den gesamten Verkehr gesperrt. Für den Pkw-Verkehr erfolgt die Umleitung von Halblech aus über Trauchgau, die B17 nach Norden bis zur Grenze zum Landkreis Weilheim-Schongau nach Richtung Prem und umgekehrt.

Der Schwerverkehr wird in Richtung Süden umgeleitet: über Bayerniederhofen, die OAL 1 in Richtung Roßhaupten, die B16 in Richtung Norden bis zur Abfahrt Lechbruck nach Prem und umgekehrt. Die Vollsperrung gilt laut Kreisverwaltung auch für Fußgänger und Radfahrer.