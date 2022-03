Krieg in der Ukraine: Das Ostallgäu bereitet sich auf die Flüchtlinge vor

Von: Katharina Knoll

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation „humedica” bereitet Hilfsgütertransporte in die Ukraine und die angrenzenden Länder vor. © humedica

Landkreis/Füssen - Hundertausende Urkrainer fliehen derzeit vor der russischen Invasion. Jetzt laufen auch in Füssen und im südlichen Ostallgäu die Hilfsmaßnahmen an.

Hunderttausende Ukrainer fliehen derzeit vor dem Krieg in ihrer Heimat. Die meisten Flüchtlinge haben bisher die Nachbarländer Polen und Rumänien aufgenommen. Auch Bayern macht sich entsprechend bereit. Das Landratsamt Ostallgäu rechnet nach ersten Informationen mit mehreren hundert Flüchtlingen für den Landkreis. Deshalb laufen in den Kommunen nun die Hilfsaktionen an.

Wie viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereits das Ostallgäu erreicht haben, weiß derzeit niemand so genau. Denn sie werden – zumindest vorerst – nicht zentral erfasst, erklärt Stefan Leonhart vom Landratsamt Ostallgäu gegenüber dem Kreisbote. „Wir gehen davon aus, dass viele Flüchtlinge mit dem eigenen Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln selbstorganisiert anreisen und sich selbst mit Unterstützung vor Ort eine Unterkunft suchen werden.“



In Füssen sind in der Nacht auf Montag bereits die ersten Kriegsflüchtlinge angekommen (der Kreisbote berichtete). Mittlerweile wurden die beiden Familien im Bürgerbüro als Flüchtlinge registriert und haben eine Unterkunft in Hopfen bekommen, informiert Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Bereits in der kommenden Woche sollen die Kinder, die in der Ukraine Deutschunterricht hatten, in der Lechstadt zur Schule gehen.



Integration vor Ort erleichtern

„Nun geht es darum, weitere Familien koordiniert von der rumänischen Grenze zu uns zu leiten und dann von den Knotenpunkten abzuholen und entsprechend Hilfestellung zu bieten“, sagt Eichstetter. Er rechnet damit, dass eine sechsstellige Zahl an Flüchtlingen nach Deutschland kommen werde. „Ich hoffe, glaube aber nicht daran, dass diese Menschen sehr bald wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Deshalb ist es gut, dass die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen wurden, sie sofort in das soziale und berufliche Leben bei uns integrieren zu können.“ Eichstetter bittet daher alle Bürger darum, bei der Aufnahme und der Integration dieser Menschen vor Ort finanziell und ideell zu helfen. Derzeit gehe es primär darum, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.



Einen entsprechenden Aufruf dazu hat bereits das Landratsamt Ostallgäu gestartet (der Kreisbote berichtete). Mit der ersten Resonanz darauf ist Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) zufrieden, wie sie erklärt. Sollte es nötig werden, werde der Landkreis seine Schulturnhallen kurzfristig als Notunterkünfte umfunktionieren, sagt sie. „Da wir von einem deutlich größeren Bedarf ausgehen, sehen wir aber dringenden weiteren Bedarf.“

Deshalb habe sie sich am Freitag an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Kommunen gewandt, die die Situation vor Ort schließlich am besten kennen. „Ich habe diese gebeten, sich in ihren Gemeinden Gedanken zu machen, wie und wo Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden könnten – neben den Privatpersonen zum Beispiel auch in Beherbergungsbetrieben.“



Suche nach Unterkünften

Deshalb hat die Füssener Stadtverwaltung eine eigene E-Mailadresse asyl@fuessen.de dafür eingerichtet. Interessierte können angeben, wie viele Personen sie für welchen Zeitraum aufnehmen können und ob Haustiere willkommen sind. „Ihr Angebot wird gelistet und zusätzlich dem Landratsamt Ostallgäu übermittelt. Sobald Bedarf besteht, melden wir uns“, informiert Eichstetter. Die Kosten dafür werden aktuell aber nicht erstattet. „Wie es in den nächsten Wochen gefördert wird, können wir noch nicht abschätzen“, so der Füssener Rathauschef. Als Auffanglager stellt die Kommune zudem ihre Turnhallen zur Verfügung.



Auch die Gemeinde Schwangau hat einen Aufruf an ihre Bürger gestartet, Wohnraum oder Verpflegung für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Interessierte können sich bei der Gemeinde unter der E-Mail-Adresse poststelle@schwangau.bayern.de oder telefonisch unter 08362/ 81 98 33 melden. „Erste Rückmeldungen liegen uns bereits vor“, informierte Bürgermeister Stefan Rinke (CSU) auf Nachfrage des Kreisbote. Die Gemeinde werde die Hilfeleistungen der Bürger bündeln und an die Koordinierungsstelle beim Katastrophenschutz weiterleiten, so Rinke.



Spenden für Hilfsgütertransport

Darüber hinaus sei jedoch noch nicht geklärt, welche staatlichen Leistungen, wie beispielsweise psychologische Hilfe, die Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten werden, heißt es von Seiten des Landratsamtes.



Derweil ruft die Füssener Stadtverwaltung zu Geldspenden auf (Hilfe für die Ukraine, humedica e. V., IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47 bei der Sparkasse Kaufbeuren), um damit einen Lkw der Kaufbeurer Hilfsorganisation „humedica“ mit Hilfsgütern bestücken zu können, so Eichstetter. Ein Lkw mit medizinischen Materialien, Betten, Decken, Schlafsäcken und haltbare Nahrung ist bereits zur rumänischen Grenze unterwegs, ein zweiter sollte diese Woche folgen. Mit den Spenden aus Füssen möchte die Kommune einen dritten Lkw auf die Reise schicken.



„Sachspenden sind aktuell leider noch nicht zielführend, da es vor Ort ein maximales Chaos gibt und man die Sachspenden nicht sortiert und geordnet verteilen kann“, so der Rathauschef. „Sobald Strukturen vor Ort herrschen, können wir Sachspenden entsenden.“ Die örtlichen Vereine bereiten sich bereits zum Einsammeln von solchen vor, während die Stadtverwaltung im Hintergrund die Termine dafür koordiniert, fügte Eichstetter hinzu. Wer hier helfen möchte, könne entsprechende Spenden schon einmal vorbereiten.



„Alles, was wir von Füssen aus tun, ist im Gesamten zwar nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber es lohnt sich für den Frieden zu kämpfen und jeder einzelnen Familie, der wir in dieser humanitären Krise helfen können, ist die Mühe wert“, betont Eichstetter.