Immer wieder kommt es in Füssen zu Engpässen bei Medikamenten

Von: Chris Friedrich

Franziska Sontheimer von der Bahnhofsapotheke betont, dass in den allermeisten Fällen die Beschaffung verordneter Medikamente gelinge. In Zusammenarbeit mit den Ärzten bleibe aber kein Patient trotz der Engpässe unversorgt. © Chris Friedrich

In Deutschland hapert es mittlerweile an allen Ecken und Enden. Nun werden teilweise auch schon Medikamente knapp. Füssener Apotheker nennen die Gründe.

Füssen – Der ältere Herr steht mit triefender Nase unter dem Mundschutz in der Bahnhofsapotheke und verlangt nach „Wick Medinait”. Apotheker Martin Jorky muss seinem Kunden allerdings mitteilen, dass der Erkältungssirup „derzeit leider nicht lieferbar“ ist. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall: Einzelne Medikamente sind derzeit zeitweise schlicht nicht zu bekommen.



Der Apotheker berät seinen erkälteten Kunden daher ausführlich über Alternativen zum gewünschten Medikament. Zur Kundenberatung – einer ureigensten Aufgabe des Berufsstands – kommen Einkauf, Arzneimittel-Herstellung, intensive Kontakte zu den Ärzten und Verkauf. Hinzu kommt neuerdings ein gewaltiger Mehraufwand, um ärztlich verordnete Medikamente zu bestellen.

Das Bestellen nimmt wesentlich mehr Zeit in Anspruch als noch vor ein einigen Jahren – eine Erfahrung, die Stadtapotheker Daniel Hierl mit Franziska Sontheimer teilt. „Ja, es gibt Probleme durch Lieferengpässe, aber es besteht kein Grund zur Panik“, so Sontheim, Filialleiterin der Bahnhofsapotheke.

Dass die junge Frau, die nach ihrem Pharmaziestudium in Innsbruck drei Jahre in Reutte gearbeitet hat, ob der aktuellen Versorgungslage doch recht gelassen wirkt, hat einen Grund: die Filiale Füssen hat Partnerapotheken in Kaufbeuren und Marktoberdorf. „Wir helfen uns im Verbund gegenseitig aus“, berichtet Sontheimer.



Nicht immer jedoch kann die gewünschte Arznei besorgt werden. Wenn aus dem akuten Lieferengpass ein Versorgungsengpass geworden ist, müssen sich Apotheker und Ärzte gemeinsam etwas einfallen lassen. Für den betroffenen Patienten könne zum Beispiel „die Therapie verändert werden“, gibt Sontheimer ein Beispiel.



„Kein Patient darf unversorgt bleiben“, unterstreicht Stadtapotheker Hierl die Aufgabe Gesundheitsschutz, die auch darin bestehen kann, auf Alternativen auszuweichen. Ist ein Medikament eines bestimmten Herstellers aktuell nicht zu haben, kann es allerdings oft durch ein wirkstoffgleiches Präparat eines anderen Produzenten ersetzt werden.

Dadurch werde die Arzneimitteltherapie des Patienten nicht beeinträchtigt, betonen Füssener Apothekerinnen und Apotheker gegenüber dem Kreisboten. Zu ihnen gehört auch Heike Immler von der St. Mang-Apotheke in der Fußgängerzone.



Jorky, Sontheimer, Hierl und Immler wissen aus langjähriger Erfahrung: Immer wieder kommt es vor, dass Großhändler beziehungsweise die Hersteller einzelne Arzneimittel kurzfristig nicht zur Verfügung stellen können. „Eine Herausforderung für uns ist, dass die Bandbreite, was fehlt, so breit geworden ist“, erklärt Apothekerin Immler. Sie hatte 2009 von ihrem Vater Horst Immler die schon 1951 vom Großvater gegründete St. Mang-Apotheke übernommen und ist auch mit ihrer Schwangauer Kur-Apotheke Beraterin in allen Fragen zur Medikation.



Viele Gründe

Natürlich können Apotheker – was aufwendig ist – auch einzelne Medikamente wie Spezial-Tinkturen selbst herstellen oder herstellen lassen. Beispiel: eine Opiumtinktur für einen Patienten, dessen Tumor befallener Dickdarm operativ stark verkürzt wurde. Die Tinktur verhindert Durchfall und sorgt für einen normalen Stuhlgang.



Ein Lieferengpass kann aber auch entstehen, wenn der Wirkstoff vorliegt. „Manchmal mangelt es auch am Verpackungsmaterial. Ein Arzneimittel besteht aus vielen Teilen“, klärt Apothekerin Immler auf. „Es kann auch passieren, dass wir telefonisch 200 Stück bestellt haben und nur eine kleinere Menge erhalten.“



Kritik von Hierl

Lieferengpässe gehören in Deutschland bereits seit einigen Jahren zum Alltag im Gesundheitswesen und haben unterschiedliche Ursachen. Stadtapotheker Hierl sieht vor allem ein massives Problem in den Strukturen der stark globalisierten und spezialisierten Arzneimittelherstellung. Er erklärte gegenüber unserer Zeitung: „Für mache Wirkstoffe gibt es nur noch wenige Hersteller weltweit.“ So könnten Ausfälle in der Produktion oder Qualitätsprobleme schon ausreichen, um die Versorgung von Patienten in ganz Europa zu gefährden.



Hierl schlägt vor, Druck auf die Krankenkassen auszuüben. „Mit Rabattverträgen für Arzneimittel sparen die gesetzlichen Krankenkassen viel Geld. Doch darunter leidet die Versorgungssicherheit“, kritisiert der Apotheker.



Doch auch manche Kunden tragen zu den Engpässen bei. Dass es dazu kommt, liege am persönlichen Verhalten. Hierl und seine Kollegin Sontheimer geben deshalb den Tipp, daheim einen Vorrat an den vom Hausarzt verschriebenen Medikamenten anzulegen. Unsozial gegenüber den Mitmenschen sei aber beispielsweise, Hamsterkäufe zu machen und etwa Jodtabletten zu horten.