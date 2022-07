Kritik an hoher Verschuldung: Finanzlage der Stadt Füssen steht im Fokus der SPD-Jahreshauptversammlung

Von: Alexander Berndt

Zusammen mit Ilona Deckwerth (rechts) zeichnet Ortsvorsitzender Georg Waldmann (v. l.) Sieglinde Pott-Rupsch und Dr. Paul Wengert für deren 40- beziehungsweise 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD aus. © Berndt

Füssen – Zeitweise fast entrüstet hat sich Ilona Deckwerth gezeigt, als sie die etwa 15 Besucher der jüngsten Jahreshauptversammlung des Füssener SPD-Ortsvereins im Hotel Luitpoldpark unter anderem über die Arbeit im Stadtrat informierte.

So prangerte die Vorsitzende der Ostallgäuer SPD und der SPD-Stadtratsfraktion beispielsweise an, dass die Lechstadt viele Monate „in einer haushaltslosen Zeit“ gelebt hat, was es „bisher so noch nie in Füssen“ gegeben habe.

Ähnlich kritisch beurteilte auch das Landratsamt Ostallgäu den Füssener Haushaltsentwurf. So hatte es eine Konsolidierung des städtischen Etats gefordert, dessen Verschuldung Deckwerth als „eklatant“ bezeichnete. Schließlich habe der Stadtrat im vergangenen Jahr mit einigen Millionen Euro eine „immens hohe Summe“ an neuen Schulden gemacht. Deshalb forderte sie, dass die städtischen Finanzen „ernsthaft in Ordnung“ gebracht werden müssten.



Qualität sichern

Um bestimmte Investitionen komme die Stadt aber trotzdem nicht umhin, unterstrich Deckwerth. Als Beispiel nannte sie die Sanierung der Grund- und Mittelschule. Diese müsse so umgebaut werden, dass „die pädagogische Qualität gesichert“ sei. Demzufolge dürfe „an dieser Stelle nicht am falschen Fleck gespart“ werden, appellierte Deckwerth, während sie gleichzeitig „unnötige Planungskosten“ für den Radweg am Hopfensee kritisierte. Dieser wird nun vermutlich doch nicht so realisiert, wie vorher angedacht war, betonte Deckwerth.

In seinem Rechenschaftsbericht äußerte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende, Georg Waldmann, nicht nur seine Freude über den „bemerkenswerten Erfolg“ der Sozialdemokraten bei den vergangenen Bundestagswahlen, sondern bedankte sich bei seinen Mitgenossen auch „für die tolle Unterstützung im vergangenen Jahr“. „Wir müssen den Krieg in der Ukraine beenden“, rief er den Versammlungsbesuchern mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen zu. Dabei habe wohl nicht nur er sich „in Putin getäuscht“, gab Waldmann zu.



Ehrung für Wengert und Pott-Rupsch

Einen Überblick der Finanzen des Ortsverbands gab anschließend Kassier Dr. Paul Wengert. Er berichtete unter anderem darüber, dass der Ortsverband einen kleinen Überschuss in seiner Kasse besitze. Kurz darauf stand er erneut im Mittelpunkt der Versammlung. Waldmann ehrte ihn zusammen mit Sieglinde Pott-Rupsch für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Partei, wofür sie je eine Urkunde und eine Anstecknadel erhielten.