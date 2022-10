Felicitas Freuding stellt im Roßhauptener »Pfannerhaus« aus

Von: Riccarda Gschwend

Aus poetischem Blickwinkel begleiteten (von rechts) Ander Ski, Annette Tolksdorf und Peter Würl die Ausstellungseröffnung. © ed

Wie angekündigt, gestaltete sich die Vernissage zur Ausstellung der Künstlerin Felicitas Freuding zu einer Stunde mit „wirbelnden“ Zeiten.

Roßhaupten – Wie angekündigt, gestaltete sich die Vernissage zur Ausstellung von Felicitas Freuding im „Pfannerhaus“ in Roßhaupten zu einer Stunde mit „wirbelnden“ Zeiten – neu gesehen und abgerundet mit Poesie. Und als dann noch die Ausstellerin höchstpersönlich zusammen mit Eva Heckelsmüller an ihrer Harfe in die Saiten griff, waren die zahlreichen Besucher nicht nur überrascht, sie honorierten Freudings Auftritt auch mit viel Applaus.

„Visionen mit Bildern und Objekten nach einer neuen Lebendigkeit wecken.“ Mit diesen Worten zum Auftakt der Vernissage skizzierte ihr Gatte Anton Freuding in seiner Laudatio den Hintergrund zu dieser Ausstellung. Bei der gestalterischen Tätigkeit mit abgelegten Papieren und verschiedenen, nicht mehr gebrauchten Materialien und Dingen des täglichen Lebens, dränge es die Künstlerin, nicht nur in der zweidimensionalen Ebene zu verbleiben, sondern auch in die Dreidimensionalität zu wechseln. „So entdeckt sie immer wieder neue Möglichkeiten für ihr kreatives Schaffen“, erklärte Freuding. Dem „Ausrangiertwerden“ als anscheinend normalem Weg alles Irdischen gebe die Künstlerin in Farbe und Form neue Dimensionen. Sie verleihe damit Bildern, Skulpturen und fantastischen Türmen eine neue Bestimmung – im übertragenen Sinne den Dingen eine über die „normale Zeit“ hinausgehend ermöglichte „Existenzberechtigung“.



Eingebettet in die künstlerischen Präsentationen und dem musikalischem Harfenspiel von Felicitas Freuding und Eva Heckelsmüller gaben Annette Tolksdorf, Ander Ski und Peter Würl – diesmal nicht mit Farbe und Pinsel, sondern mit Poesie und einem ganz besonderen Blick aufs Leben – dieser Vernissage eine besondere Note. Mal aufrüttelnd und mal beruhigend, nicht oberflächlich und zum Mitdenken anregend.



Die Ausstellung im Roßhauptener „Pfannerhaus“ kann noch bis kommenden Sonntag, 16. Oktober, jeweils samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr besichtigt werden. Zu dieser Zeit ist auch das Dorfmuseum geöffnet.