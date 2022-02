Kulturforum Breitenwang zieht Bilanz von 2021 und stellt sein neues Programm vor

Teilen

Das Team des Kulturforums Breitenwang mit Obfrau Daniela Sulik (3. v.l.), das ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hat. © ed

Ernüchternd waren die Besucherzahlen 2021, die Daniela Sulik, Obfrau beim Kulturforum Breitenwang, bekannt gab. Wegen Corona besuchten nur 1065 Gäste die Veranstaltungen.

Dies waren bei den neun Filmen – von zunächst vorgesehenen 14 Vorführungen – 597 Besucher. Zu den weiteren Veranstaltungen wie Ausstellungen, Theater und Musikpräsentationen wie „Jazz for Weekend” kamen 468 Kunstinteressierte, in Summe also 1065. Im Vergleich dazu: Vor der Corona-Krise besuchten 2018 1599 Gäste die Veranstaltungen, 2019 waren es 1885.



Kaum vergleichbar

Allerdings ist eine Vergleichbarkeit mit Vorjahren nicht gegeben, da die Besucherzahlen wie schon 2020 zum Teil limitiert waren. „Wir können nur hoffen, dass im laufenden Jahr keine größeren Einschränkungen unser vielfältiges Programm wieder beeinträchtigt“, erklärte Obfrau Sulik, die zusammen mit ihrem Stellvertreter Robert Pacher einen Rückblick auf 2021 und einen Ausblick auf das Programm 2022 gab.

Für das laufende Jahr haben sich die Verantwortlichen unter dem Slogan „Vielfältig, nie Alltäglich, immer Besonders“ einmal mehr einige Gedanken gemacht und die Besucher erwartet ein breit gefächertes Programm. So stehen im Rahmen des 34. Filmcircle sechs spannende und aktuelle Filme, die im „Tauernsaal” im VZ Breitenwang gezeigt werden, zur Auswahl. Mit Kabarett, Konzerten, Ausstellungen über das ganze Jahr ist zudem eine Fülle an kultureller Vielfalt gegeben, sodass für jeden Kunstinteressierten etwas dabei sein dürfte. ed



Die aktuellen Daten zu allen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.kulturforum- breitenwang.org. Anfragen sind unter vz@breitenwang.tirol.gv.at möglich.

ed