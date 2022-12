Bürger zeigen Zivilcourage: Blutbad verhindert, Diebe gestellt

Von: Chris Friedrich

Teilen

Stephanie Reischl (links) und Aileen Schmidl gehören zu den geehrten Personen, die Zivilcourage gezeigt haben. © Chris Friedrich

Für ihr beherztes Eingreifen in Notsituationen hat das „Kuratorium Sicheres Allgäu“ jetzt mehrere Allgäuer im Rahmen einer Feierstunde in Füssen ausgezeichnet.

Füssen – Durch ihr beherztes Verhalten bei einer Schlägerei haben Stephanie Reischl und Aileen Schmidl Schlimmeres für das völlig hilflos am Boden liegende Opfer verhindert. Die Arbeitskolleginnen aus Marktoberdorf wurden – wie sieben weitere Mitbürger – vom „Kuratorium Sicheres Allgäu“ unter Vorsitz von Elmar Stegmann für ihr vorbildliches Verhalten ausgezeichnet.



Zur Feierstunde, die von einem Bläserquartett der Polizeimusik Vorarlberg großartig umrahmt wurde, war nach Füssen in den großen Saal der Sparkasse Allgäu eingeladen worden. Rochus Nickl aus dem Vorstand der Bank begrüßte als Hausherr die zu ehrenden Personen und zahlreiche Prominente.



Kuratoriumsvorsitzender Elmar Stegmann (Mitte) im Gespräch mit Staatminister Klaus Holetschek (links) und Rochus Nickl von der Sparkasse, die Sponsor der Feier mit den Ehrungen von vorbildlich handelnden Allgäuern war. © Chris Friedrich

Staatsminister Klaus Holetschek hielt die Festrede. Er unterstrich darin unter starkem Beifall: „Für die Sicherheit in unserem Land ist selbstverständlich nicht nur unsere Polizei zuständig.“

Es sei beruhigend zu wissen, dass es im Freistaat ein so starkes Netzwerk aus freiwilligen Hilfsorganisationen gebe, „die eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Eine so aktive Bürgergesellschaft, ein so starker freiwilliger Einsatz für die Gemeinschaft, ist nicht selbstverständlich.“ Alles andere als eine Selbstverständlichkeit sei auch der selbstlose und couragierte Einsatz der heute geehrten Personen.



Urkunde und Goldmünze gab es danach auch für den fünfjährigen Simon Immler aus Waltenhofen im Kreis Oberallgäu, der einen Brand entdeckt hatte, wodurch Nachbarn und ihre Tiere gerettet werden konnten.



Zu den weiteren „Fällen“, die von Moderator Uli Hagemeier skizziert wurden, zählte ein verhindertes Blutbad. Busfahrer Marco Deniffel und Fahrgast Alexandra Eder verhinderten in Obergünzburg durch couragiertes Handeln, dass ein inzwischen wegen Mordes an seiner Frau verurteilter Mann auf weitere Personen einstechen konnte.



Bei der Ehrung berichteten Karla und Hans Speiser, Seniorenpaar aus dem Oberallgäu, wie sie als Tretbootfahrer vier Passagiere einer im Öschlesee notgelandeten Propellermaschine gerettet hatten.



Ein Diebesduo flog in Ruderatshofen auf, weil Christiane Hagemann und Sofie Piller aufmerksam waren und die verdächtigen Personen stellten.



Bei der Feierstunde mit sich anschließendem Buffet nicht anwesend war dagegen Tanja Pape. Sie hatte in Lindau eine 78-jährige Nachbarin vor dem Ertrinken gerettet. Das war schon im Jahr 2020. „Pandemiebedingt können wir die Retter aus den vergangenen Jahren erst am heutigen Abend ehren“, so der Kuratoriumsvorsitzende Elmar Stegmann. „Mit ihrer Zivilcourage sind sie Vorbild für uns alle.“

Tüten mit Enkeltrick Wie von Füssener Polizeichef Edmund Martin am Rande der Feier zu erfahren war, gehören dem Kuratoium Sicheres Allgäu rund hundert Personen aus dem öffentlichen Leben an. Auf eine beispielhafte Aktion hatten im Sparkassensaal Rochus Nickl als Hausherr und Kuratoriumsvorsitzender Elmar Stegmann hingewiesen: mit einem Aufdruck auf Bäckereitüten wurde auf den „Enkeltrick“ hingewiesen, bei dem vorwiegend ältere Menschen um viel Geld betrogen werden. Stegmann betonte: „Unser Ziel ist, bei der Bevölkerung den Gedanken der Solidarität und des Helfens zu fördern.“ Dabei sei allerdings kein Heldentum gefordert. Vielmehr genüge oft schon Aufmerksamkeit, um eine große Wirkung zu erzeugen. Das Kuratorium hat das Ziel, die Eigenverantwortlichkeit und die Fähigkeit zum Selbstschutz zu stärken.