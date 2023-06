Schwangau am Scheideweg

Kurz vor dem Bürgerentscheid sind die Schwangauer weiter geteilter Meinung

Der Bürgerentscheid zum UNESCO-Weltkulturerbe am 18. Juni rückt näher: Der Kreisbote hat sich im Dorf umgehört, wie die Stimmung der Schwangauer ist.



Schwangau – Schloss Neuschwanstein könnte sich bald zwischen den Pyramiden von Gizeh, dem Forum Romanum und dem Kölner Dom einreihen. Sie gehören zum Kreis der als UNESCO-Weltkulturerbe geführten Stätten – insgesamt 897 waren es im Januar. Normalerweise ist dieser Titel begehrt, weil er einen Ort, bzw. eine Region bekannt macht, was letztlich den dortigen Tourismus fördert.

Nun zählt Schwangau nicht gerade zu den tourismusschwachen Gebieten, an manchen Tagen ächzt der Ort gar unter dem Besucherstrom und dem saisonalen Verkehrsaufkommen. Welche Vorteile würde also solch eine Listung bringen und welche Nachteile könnten dadurch entstehen, fragen sich die Schwangauer Bürger.



Zwei Informationsveranstaltungen im „Schlossbrauhaus“ sollten Aufklärungsarbeit leisten: Es wurden Fragen gestellt, Sachverhalte erläutert, Bedenken geäußert und aus dem Weg geräumt. Sowohl Meinungen wie Hoffnungen wurden ausgesprochen, was zeitweise zu Differenzen führte. Einig waren sich alle Beteiligten nur in dem illusorischen Wunsch, in die Zukunft blicken zu können. Die im zweiten Bürgerforum anwesenden Wissenschaftler – Kunsthistoriker, Kommunikationswissenschaftler und Tourismus-Experten – konnten eigene Erfahrungen einbringen und über Entwicklungen anderer Weltkulturerbe-Stätten berichten (der Kreisbote berichtete).



Für Bernhard Gebler, Garten- und Landschaftsbauer, waren die Argumente pro Weltkulturerbe überzeugend: „Ich vertraue auf die Fachkenntnis der Experten. Aber wie es dann kommt, weiß man letztlich eh nicht.“ Seine Hoffnung gehe dahin, dass man mit dem UNESCO-Titel einen besseren Stand gegenüber der Landesregierung habe. „Der bayerische Staat ist ja daran interessiert, diesen Status zu halten.“ Unterstützung für Schwangau erhofft er sich im Bereich Tourismuslenkung, obwohl er sich nicht vorstellen könne, dass die Besucherzahlen überhaupt zunehmen würden. „Schloss Neuschwanstein ist weltweit so bekannt, dass der Weltkulturerbe-Titel sicher nicht ins Gewicht fällt“, erklärt er.



Verständnis für Kritiker

Die Bedenken, speziell von Seiten der Landwirtschaft, könne er aber verstehen: „Die Landwirte haben in den letzten Jahren sehr viele Auflagen bekommen, zusätzlich wurden die Wasserschutzgebiete zwischen Füssen und Schwangau erweitert. Dass dort beim Wort ‚Pufferzone‘ alle Alarmglocken läuten, ist nachvollziehbar.“ Dabei würde man mit diesem Begriff ja nur die ohnehin bestehenden Schutzzonen zusammenfassen „und am bisherigen Baurecht würde sich ja auch nichts ändern, hatten die Experten erklärt“. Er sei jedenfalls guter Dinge, dass letztlich positiv abgestimmt werde. „Abzustimmen – egal ob dafür oder dagegen – gehört einfach dazu“, sagt Gebler, „das ist Bürgerpflicht.“



Ein weiterer Befürworter ist Michael Schroll, seines Zeichens Brennmeister im „Schlossbrauhaus“ Schwangau: „Der Titel wäre eine Anerkennung für Schloss Neuschwanstein, damit das Baudenkmal endlich aus dieser Disneykitsch-Ecke geschoben wird.“ Mit der Bezeichnung Weltkulturerbe verbindet er auch die Hoffnung, dass die Freiflächen zwischen St. Coloman, Neuschwanstein und Schloss Hohenschwangau erhalten bleiben. „Stadl und Aussiedlerhöfe gehören selbstverständlich dazu, aber eine Schrebergartensiedlung, Alpaca-Farm oder PV-Freifläche würde das Bild arg stören.“

Ein Vorteil wäre für ihn der enge Austausch mit Fachgremien, die sich speziell mit dem Thema Tourismus befassen. „Vom Ministerium gab es zudem die Aussage, dass es Fördertöpfe für gewisse Maßnahmen zum Thema Weltkulturerbe gebe“, ergänzt Schroll.

Wird alles teurer?

Angst vor mehr Tourismus habe er dagegen nicht, „zumal das frisch renovierte Schloss auch in Zukunft seine Besucherzahlen stark begrenzen will“. Und was die Bier- und Baulandpreise betreffe, würden diese in den nächsten Jahren sicher weiter steigen, meint Michael Schroll: „Das hat mit dem UNESCO-Titel nichts zu tun.“ Statt dessen hoffe er auf einen Fremdenverkehr, der eine höhere Wertschöpfung in Schwangau generiert. „Wir müssen weg von diesem alpinen Volksfest-Tourismus!“ Wünschenswert wäre eine Gästestruktur mit längerer Aufenthaltsdauer und einem bewussteren Umgang mit der Natur. „Aber da muss man auch als Gastgeber aktiv dazu beitragen.“



Dass alles zu exklusiv werden könnte, ist eine Befürchtung der Weltkulturerbe-Kritiker. Die beiden Info-Veranstaltungen haben viele Emotionen freigesetzt, sodass sich die Kritiker – wenn überhaupt – nur sehr zurückhaltend äußern: Noch mehr Touristen würde Schwangau nicht ertragen, ist zu hören. Und unter einem Qualitätstourismus könne man sich nicht wirklich etwas Konkretes vorstellen. Es kommen die Grundbedürfnisse zur Sprache.

So machen sich manche Bürger Sorgen, dass die Saison zukünftig noch länger gehen könnte als bisher, dass man als Einheimischer im Gasthaus kaum noch einen Sitzplatz findet und die Gastronomie – vom UNESCO-Titel beflügelt – weiter die Preise erhöht. Immer wieder wird zudem das erhöhte Verkehrsaufkommen angesprochen. „Hier wurde jahrelang nichts unternommen“, meint auch der Befürworter Michael Schroll.

Auf dem „Augustinerhof“, wo die Familie Köpf den Status Weltkulturerbe durchaus begrüßen würde, hofft man auf Besserung im Zuge dieser Listung. „Und falls von der Landesregierung noch Fördergelder übrig sein sollten, könnte man die beispielsweise in Kinderspielplätze investieren“, so der spontane Vorschlag. Tatsächlich ist ein Bürgerentscheid immer eine Herausforderung, weil jeder Einzelne dazu aufgerufen ist, im kleinsten Maßstab an der Politik mitzuwirken. Nach dem 18. Juni wird feststehen, wie sich die Schwangauer letztlich entschieden haben. Bis dahin bleibt es spannend. (Elmar Schalk)