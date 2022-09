Nachfrage nach Bauland wird gedeckt

Landesrat Johannes Tratter macht sich ein Bild von der Baulandumlegung in Ehenbichl

Ehenbichls Bürgermeister Wolfgang Winkler erklärt im Gemeindeamt die Baulandumlegungen in der Kommune. © Land Tirol/Pölzl

Reutte – Von der Ortskern-Wiederbelebung über die Sanierung historischer Gebäude bis zur Baulandumlegung – die Abteilung Bodenordnung des Landes Tirol unterstützt zahlreiche Projekte, um dörfliche Strukturen in Tirol zu stärken und zu erneuern. Dazu zählt auch die Sanierung des „Franze-Lippa-Haus“ in Holzgau und die Baulandumlegung in Ehenbichl. Diese schaute sich nun Landesrat Johannes Tratter (ÖVP) an.

„Beide Projekte – so unterschiedlich sie sind – zeigen den eindeutigen Mehrwert der Abteilung Bodenordnung: Wir beleben Dorfzentren und erhalten deren Charakter, schaffen leistbaren Wohnraum für die Bürgerinnen und Bürger und hauchen leerstehenden, historischen Gemäuern wieder Leben ein“, sagte der zuständige Landesrat Tratter, der sich vor Ort ein Bild der Projekte machte.

„Die beiden Projekte in Reutte sind zwei Beispiele dafür, welche Möglichkeiten der nachhaltigen Gestaltung in den Tiroler Gemeinden mithilfe der Abteilung und ihren Fachbereichen, der Geschäftsstelle für Dorferneuerung und der Baulandumlegung, umgesetzt werden können.“ Neben der finanziellen Förderung stünden die Mitarbeiter der Abteilung auch mit ihrer Expertise den Projekten zur Seite.



Um die steigende Nachfrage nach Wohnraum zu bewältigen, hat die Gemeinde Ehenbichl in den vergangenen zehn Jahren fünf Baulandumlegungsverfahren für die Mobilisierung von Bauland angestoßen. Dadurch wurden auf einer Fläche von insgesamt acht Hektar – das entspricht etwa elf Fußballfeldern –114 Grundstücke für die Bebauung neu geformt und durch ein Wegenetz erschlossen.

„Die Gemeinde Ehenbichl zeigt vorbildlich, wie die Vorgaben einer geordneten Entwicklung durch die Raumordnung mit den Vorstellungen und Zielen einer Gemeinde gemeinsam umgesetzt werden können“, sagte Tratter.



Nachfrage nach Bauland wird gedeckt

Durch die Baulandumlegung werde die Nachfrage nach Bauland gedeckt, gleichzeitig aber auch die Zersiedelung der Gemeinde verhindert und der dörfliche Charakter erhalten. „Damit wird langfristig eine bodensparende und nachhaltige Weiterentwicklung in Ehenbichl ermöglicht“, so der Landesrat. Zusätzlich wurden auch zahlreiche Flächen für die Gemeinde ausgewiesen.

„In unserer Planung haben wir Platz eingeplant, um in Zukunft eine Bucht für eine Bushaltestelle und die Entschärfung eines Kreuzungsbereiches vorzunehmen. Zudem möchten wir unmittelbar vor dem Gemeindezentrum einen neuen Dorfplatz schaffen, der künftig zum Zentrum der Gemeinde werden soll“, erklärte Wolfgang Winkler, Bürgermeister von Ehenbichl. Bereits jetzt wurden erste umgewidmete Grundstücke im neuen Gebiet bebaut. Zusätzlich möchte die Gemeinde leistbare Wohneinheiten in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Bodenfonds errichten.

Prägend fürs Ortsbild

Seit über 200 Jahren prägt das „Franze-Lippa-Haus“ das Ortsbild von Holzgau. Errichtet wurde das Herrenhaus, welches vor allem durch seine Fassadenmalerei von Josef Anton Köpfle besticht, im Jahr 1796. Nach längerem Leerstand ließ die neue Besitzerin Sylvia Glinka das Gebäude in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und mit Unterstützung der Geschäftsstelle für Dorferneuerung sanieren. Handwerker restaurierten und setzten unter anderem umfangreich Öfen, Gewölbe und Stuckdecken instand und bauten Sanitäranlagen ein.

„Das Franze-Lippa-Haus ist ein wahrlicher Hingucker und ein Aushängeschild für Holzgau. Durch den Einsatz der Besitzerin wird ein wertvoller Träger des baukulturellen Erbes Tirols für künftige Generationen erhalten bleiben“, dankt Tratter der Besitzerin. Sylvia Glinka ergänzt: „Die Sanierung und Instandhaltung des Franze-Lippa-Haus war und ist herausfordernd. Dennoch lohnt es sich. Die alten Gemäuer bieten nicht nur meiner Familie und mir eine neue Heimat, sondern sind auch ein Denkmal alter Bauweise und Traditionen.“

kb