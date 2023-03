Landestheater Schwaben: Viel Spaß ohne Heiterkeit

Von: Alexander Berndt

Ansprechendes Ensemble: Mit dem Landestheater Schwaben serviert die Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang „Ende in Lachen“. © Berndt

Das Landestheater Schwaben präsentierte dem Publikum in der Nesselwanger Alpspitzhalle mit „Ende in Lachen“ ein Stück über ein ernstes Thema.

Nesselwang - Vor der jüngsten Vorstellung im Rahmen der Saison 2022/23 der Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang in der Alpspitzhalle freute sich deren Vorsitzende Ulrike Rottenburger über den „wieder großen Zuspruch“, wie es ihn schon bei den drei vorangegangenen Theaterabenden im Oktober, November und Dezember 2022 gegeben hatte.

Und während sich die Theatergemeinde damals über die rege Resonanz bei „Monsieur Claude und seine Töchter 2“, „Das Neinhorn“ und „Der kleine Lord“ angetan zeigte, besuchten am vergangenen Wochenende knapp 250 Zuschauer das Stück „Ende in Lachen“.

Die auf einem von der Theatergemeinde verteilten Flyer als „heiteres Schauspiel“ mit dem Landestheater Schwaben angekündigte Geschichte entpuppte sich im Laufe der eine Stunde und 45 Minuten langen Inszenierung von Stephan Rumphorst indessen vielmehr als manchmal makaber wirkende Dramaturgie (Alexander May) einer bierernsten Angelegenheit.

So präsentierten die ansprechend agierenden fünf Mimen Almut Kohnle, Mirjam Smejkal, Milena Weber, Tom Christopher Büning und André Stuchlik, der sich von seinen Kollegen in darstellerischer Hinsicht allerdings noch hervorhob, das Stück aus der Feder von Nora Schüssler als nachdenklich machende Parabel über den Umgang der Gesellschaft mit den Themen Krankheit und Alter.



Dabei zeichnete das Ensemble des Landestheaters Schwaben auf der Bühne das Bild des sich als eine Art Familientyrann gebärdenden Brauereibesitzers Bonifazius Bengele, ein älterer, konservativer Mannes mit zweifelhaften Moralvorstellungen. Indem ihm das Schicksal eine plötzliche Wendung in seiner bis dato vermeintlich großartigen Existenz mit einer florierenden Firma, zwei erwachsenen Kindern und einer jungen Frau zuteil werden lässt, bricht dann allerdings sein Kartenhaus des schönen Lebens zusammen.



Warten auf Applaus

So wird aus ihm innerhalb kurzer Zeit ein Pflegefall, dessen sich seine Familie in ganz anderer Weise annimmt, als er sich dies gewünscht haben dürfte. Und so hält das „Ende in Lachen“ schließlich für Bengele alles andere als große Heiterkeit bereit, während es im Publikum in der Alpspitzhalle am Schluss eine knappe Minute lang Stille auslöst, bevor Beifall erschallte.