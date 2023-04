Ein Dankschön für die Ehrenamtlichen

Allen Grund zur Freude: Zu den ausgezeichneten Ehrenamtlichen im Modeon gehören auch Angelika Plötz (v.l), Hans Klapproth, Maximilian Achatz und Rudolf Achatz von der Füssener Wasserwacht. Mit ihnen freut sich Bürgermeister Maximilian Eichstetter. © Wasserwacht Füssen

500 ehrenamtliche Frauen und Männer hat der Landkreis Ostallgäu jetzt als Dankeschön für ihr Engagement zur Verleihung der Ehrenamtscard ins Modeon geladen.

Landkreis - Wollen Sie auf dem Forggensee in See stechen? Oder sich in Nesselwang im Bogenschießen versuchen? Oder beim Klette am Ette in Marktoberdorf zum Kletterprofi werden? Und wollen Sie für all das nichts bezahlen? Dann lesen Sie hier weiter!

Im Grunde ist die Sache ganz einfach: Machen Sie’s den rund 500 Frauen und Männern nach, die sich jetzt im Modeon versammelt hatten. Diese engagieren sich alle seit Jahren ehrenamtlich und bekamen dafür als Dankeschön vom Landkreis die Ehrenamtscard überreicht. Diese dient als Eintrittskarte für insgesamt 38 Erlebnisse und Ereignisse, die über den gesamten Landkreis verteilt sind.

Verliehen wird die Karte laut Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) seit 2011. Ausgezeichnet wurden seither bereits mehr als 3000 ehrenamtlich Tätige im Ostallgäu. Ganz neu in diesem Jahr: Jeder Geehrte bekommt auch eine Partnerkarte. Damit ist die Ehrenamtscard praktisch das Doppelte wert.



Die Ehrenamtlichen erlebten im Modeon zwei heitere und kurzweilige Stunden. Das lag einmal an der Blasmusik-Combo „Bloßamol“, die die passenden Klänge in den Saal brachte. Das lag des Weiteren an Bayern-1-Moderator Thommi Stottrop. Der führte locker-leger durchs Programm und hatte mit seinen Sprüchen die Lacher nicht nur einmal auf seiner Seite.



Redner des Abends war Erzabt Wolfgang Öxler aus St. Ottilien, der mit seinem Vortrag „Von der Gabe zur Aufgabe“ eine doch sehr grundsätzliche Botschaft unters Volk brachte. Es gehe darum, sich gegen den Trend der Gesellschaft, in der man sich eher zurückziehe und sein eigenes Ding mache, zu engagieren und sich einzubringen.

Als Ehrenamtlicher könne man „miteinander etwas tun und Gemeinschaft leben“. Man könne Dinge tun, die allgemein gar nicht groß beachtet würden und gleichwohl wichtig seien. Der Benediktinermönch: „Man muss nicht alles posten.“ Sprach’s, griff zur Gitarre und stimmte das Lied an: „Miteinander wachsen, dem Himmel entgegen, miteinander gehen, auf Gottes Wegen.“



System kollabiert

An einem Beispiel machte der Erzabt deutlich, was passiert, wenn sich die Menschen lieber heraushielten und auf Kosten anderer lebten: Wie bei der Feier, bei der alle Gäste ihren mitgebrachten Wein in ein Fass gossen, aus dem dann aber nur Wasser herauslief. Nach dem Motto: Wenn alle guten Wein mitbringen, fällt es doch gar nicht auf, wenn ich nur Wasser hineinschütte. Öxler zu den Ehrenamtlichen im Saal: „Danke, dass Sie heute da sind und nicht so denken.“ Wenn nämlich jeder nur herausnehme und nichts gebe, „kollabiert unser System“.



Stellvertretend für alle anderen wurden sechs ehrenamtlich Tätige auf die Bühne geholt, um zu berichten, was sie unentgeltlich und für andere tun und wie sie überhaupt dazu gekommen sind. Da war zum einen der erst 16-jährige Jakob Tiedke, der sich trotz seiner Jugend bereits mannigfaltig in der katholischen Jugend Füssen engagiert, im Gottesdienst ministriert und „trotzdem noch Zeit für Netflix findet“.



Oder Franz Kornes, der inzwischen 80 Lenze auf dem Buckel hat und 48 Jahre davon dem Schnupferclub Ronsberg vorsteht. Simone Heel und Marlene Keller bringen sich im Füssener Trachtenverein „Burg Hopfen“ ein, wollen dort das Brauchtum erhalten und den Nachwuchs motivieren.



Viel Beifall

Auf ganz anderem Gebiet ist Edith Bier tätig, die im Buchloer Freundeskreis Asyl „Menschen unterstützt, die neu bei uns sind, die wenig haben und wenig wissen über das Leben hier“. Die bekennende Christin berichtete davon, wie erfüllend es sei zu sehen, „wenn Menschen hier Fuß gefasst haben und gar nicht mehr weg wollen“.



Michael Schmid schließlich hat den Musikverein Eggenthal durch die schwierige Corona-Zeit gesteuert und setzt darauf, auch auf den Social-Media-Kanälen junge Leute für die Musik begeistern zu können.



Ein Sonderlob von der Landrätin und Beifall von den Gästen gab’s schließlich für Katrin Bloch und Irmgard Schnieringer, die bei der Servicestelle „EhrenAmt“ im Landratsamt allen Ehrenamtlichen und solchen, die es werden wollen, mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Verleihung der Ehrenamtscard mustergültig vorbereitet hatten.

Michael Dürr