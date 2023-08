Wolf oder Weide

Ernste Worte: Thorsten Glauber (Mitte) hörte sich die Sorgen der Landwirte aufmerksam an. Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (v.l.), Susen Knabner (FW), Glauber, BBV-Kreisobmann Andreas Schmid und Kreisbäuerin Karina Fischer. © Körber

Landwirte schildern bei einem Ortstermin in Pfronten dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber ihre Sorgen in Bezug auf den Wolf. Der Staatsminister will Bauern nicht allein lassen.



Pfronten – Die im Ostallgäu stark ausgeprägte Alp- und Weidewirtschaft stellt einen wichtigen Bestandteil der Landwirtschaft dar. Allerdings stellt sich mittlerweile für viele Landwirte immer deutlicher die Frage: Ist das, was bis jetzt so selbstverständlich war, in naher Zukunft noch möglich?

Genau diese Frage stellte BBV-Kreisobmann Andreas Schmid anlässlich einer Diskussionsveranstaltung des Bayerischen Bauernverbandes Ostallgäu dem anwesenden Bayerischen Staatsminister für Umweltschutz Thorsten Glauber (FW). Schmid erklärte dabei unmissverständlich, dass er in diesem Jahr erstmals seine Jungtiere nicht – wie in all den Jahren zuvor – während der Sommermonate zur „Pension“ auf eine Alm geschickt habe. „Solange bei uns im Allgäu die Wolfsproblematik nicht behoben ist“, so der Landwirt, „bleiben meine Tiere im sicheren Stall.“ Allein diese Aussage zeigt deutlich die Sorgen und Ängste der Bauern. Schließlich häufen sich auch im Allgäu Wolfsrisse an Weidetieren.

Treffen auf der Jungviehweide

Auf Vermittlung des Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, Bernhard Pohl, war es dem Bayerischen Bauernverband Kaufbeuren-Ostallgäu gelungen, Staatsminister Thorsten Glauber für eine gute Stunde ins Ostallgäu nach Pfronten zu locken. Auf der Jungviehweide der Familie Babel stellte sich der Politiker den Fragen der Landwirte, die an diesem Tag durch die Kreisvorstandschaft des BBV-Kaufbeuren-Ostallgäu vertreten waren.



Kreisobmann Andreas Schmid und Kreisbäuerin Karina Fischer ließen sich diese Chance nicht entgehen und trugen ihre Anregungen und auch kritischen Anmerkungen zum Thema „Der Wolf auf dem Vormarsch bei uns im Ostallgäu“ vor. Dabei wurde zunächst die nicht immer vorbildliche Arbeit von Seiten des „Landesamtes für Umwelt (LfU) kritisch hervorgehoben und darauf verwiesen, dass schon seit geraumer Zeit mehrere Verbände fordern, dass Hoftierärzte, Berufsjäger und Amtsveterinäre bei der Rissbegutachtung eingesetzt werden dürfen. In der Vergangenheit sei dies, zur Erzielung rascher Ergebnisse, immer eine Schwachstelle gewesen.



Auch die Monopol-Stellung des beauftragten Senckenberg-Instituts wurde in diesem Zusammenhang angeprangert und es wurde die Frage laut: Warum werden nicht auch andere Labors mit einbezogen? So gebe es Beispiele, dass die eingereichte Probe im Senckenberg-Institut als „Wolf-negativ“ bewertet wurde, während bei einer B-Probe diese mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Wolf zugeordnet wurde. Folglich sollten auch Analysen von anderen Labors anerkannt und entschädigt werden und vor allem auch ins Monitoring fließen.



Problem Hybriden

Kritisiert wurde auch, dass viele gemeldete Risse gar nicht untersucht würden und somit diese Wölfe gar nicht gezählt werden. Dadurch ergäben sich völlig verfälschte Zahlen. In diese Richtung gebe es auch Probleme mit Hybriden. Diese Rissuntersuchungen wären mit großen Unsicherheiten behaftet. Hier erklärte Minister Glauber, dass speziell auf diesem Sektor Änderungen vorgesehen sind. Das Netzwerk werde derzeit ausgebaut. Interessenten, die mitmachen wollen, sollten sich melden. Auf jeden Fall müsse gewährleistet sein, dass innerhalb von 24 Stunden alles zeitnah untersucht und mit verwertbarer DNA vorliegt. Auch zum Thema „Hybridwolf“ werde in Bayern eine eigene Datenbank errichtet, die in kürzester Zeit sagen könne, ob es sich um einen echten Wolfsriss handelt.



Aktives Wolfsmanagement

Wie Andreas Schmid betonte, sei ihm ein aktives Wolfsmanagement, mit Zonen, in denen seine Tiere und der Wolf leben dürfen, äußerst wichtig. Wobei flächendeckende Nutztierweiden unbedingt Vorrang haben müssten. Der Wolf dürfe keinesfalls über allen stehen. Ein aktives Management bedeute ein offizielles Abschießen von Wölfen nach schwedischem Vorbild. Sich lediglich nur den sogenannten „Problemwölfen“ zu widmen werde in Zukunft kaum mehr ausreichen.



Und so vertrat Schmid die klare Meinung: „Wölfe müssen ganz normal jagdbares Wild werden!“ und nannte einen derzeitigen Wolfsbestand von 3000 Tieren in Deutschland. Hier müssten bei einer Reproduktionsrate von 33 Prozent bereits 990 Wölfe geschossen werden, damit sich der Bestand nicht unkontrolliert vergrößere.



Seiner Meinung nach habe das Umweltministerium eine „Gemeinwohlverpflichtung“ und gleichzeitig die Aufgabe zur Erhaltung der Artenvielfalt zu sorgen. Der viel zitierte Herdenschutz in nicht bejagten Wolfsbeständen könne nur begrenzt funktionieren, da die Wölfe vielerorts die natürliche Scheu vor dem Menschen verloren hätten und dabei, um an leichte Beute zu kommen, auch von aufgestellten Zäunen kaum Halt machen würden. Deshalb sei Herdenschutz mittels Umzäunung zumindest im Alpen- und Voralpenraum keine brauchbare Lösung.

Wolfsfreie Zonen

Im Gegenteil: Bei Wolfsangriffen werde den Weidetieren sogar die letzte Fluchtmöglichkeit genommen. „Deshalb“, so Schmid, „wenn gewisse Bereiche bei uns nicht schützbar sind, braucht es wolfsfreie Zonen mit allen zur Verfügung stehenden Konsequenzen.“ Es müsse der Allgemeinheit klar gemacht werden, dass unsere Landwirte im Allgäu mit „nur Reden“ nichts anfangen können. „Naturschutz ja – aber mit dem nötigen Augenmaß, sowie Ziel und Menschenverstand!“



Minister Thorsten Glauber hatte diesen Ausführungen aufmerksam zugehört und teilte im Großen und Ganzen die vorgetragenen Sorgen. Bayern werde, so versicherte der Politiker, die Landwirte „nicht im Regen stehen lassen“. „Wir sind auf der Suche nach praktikablen Lösungen“, erklärte Glauber und wies darauf hin, dass der Wolf auf politischer Ebene ein wichtiges Thema sei. Bayerns Ministerrat habe deshalb Ende April eine neue „Bayerische Wolfs-Verordnung“ beschlossen, die zum Ziel habe, eine flächendeckende und dauerhafte Weidetierhaltung auch bei einer Wolfsanwesenheit zu ermöglichen. „Jedoch“, wie Minister Glauber hier einwarf, „sind in dieser Angelegenheit EU und auch der Bund weiterhin gefordert, um beim Umgang mit dem Wolf entsprechende Rechtsänderungen auf den Weg zu bringen.“



Ausgewogene Balance

In diesem Zusammenhang sei eine ausgewogene Balance zwischen dem Schutz von Mensch und Tier sowie dem Artenschutz ein wichtiges Ziel, um die Bejagung des Wolfes im Rahmen eines Bestandsmanagements voranzubringen. Eine Zusammenarbeit mit Tirol, wo schon recht ausgewogene Verordnungen vorhanden sind, soll in Kürze vollzogen werden.



Als abschließendes Fazit kann festgehalten werden: Bayerns Regierung fordert EU-weit eine Lockerung des strengen Tierschutzstatus. Jedoch: das genaue Vorgehen im Falle einer „Entnahme“ müsse noch sorgfältig geprüft werden.

(Klaus-Dieter Körber)