Laute Jugendliche im Von-Freyberg-Park: Bauausschuss lehnt Zaun um Spielplatz ab

Von: Katharina Knoll

Teilen

Über Jugendliche, die sich abends nach 20 Uhr auf dem Spielplatz im Von-Freyberg-Park treffen, sich lautstark unterhalten und wohl Alkohol und Drogen konsumieren, hat sich immer wieder ein Bürger beschwert. © Knoll

Füssen – Über laute Jugendliche, die sich nach 20 Uhr noch auf dem Spielplatz im Von-Freyberg-Park aufhalten und dort wohl Alkohol und Drogen nehmen, hat sich ein Bürger immer wieder bei der Stadtverwaltung beschwert. Um das Problem in den Griff zu kriegen, hat er nun eine hohe Umzäunung für den Spielplatz beantragt. Für den Bauausschuss ist das aber keine Lösung. Er lehnte den Antrag am Dienstag einstimmig ab.

In der Sitzung stand die Frage im Raum, ob die Situation denn wirklich so dramatisch sei, wie vom Antragsteller dargestellt. Der Ordnungsdienst habe bei seinen Kontrollen nach 20 Uhr jedenfalls keine Verstöße bemerkt, informierte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) die Räte. Auch Polizeistreifen seien um die Uhrzeit nur in wenigen Fällen auf jemanden gestoßen und der Rathauschef selbst habe nur eine Frau mit ihren kleinen Kindern angetroffen.

Wir wollen Jugendliche nicht vertreiben. Ein Zaun ist keine Lösung.

Er stellte jedoch klar: „Den Konsum von Alkohol und Drogen akzeptieren wir nicht. Aber den vermeiden wir nicht mit einem Zaun.“ Denn dann würde das Problem nur in einen anderen Teil des Parks verlegt werden.



Und auch mit Blick auf das Orts- und Landschaftsbild sei eine Umzäunung nicht vertretbar. „Ich persönlich bin nicht bereit, einen zwei Meter hohen Zaun durch den Park zu spannen.“



„Wenn man einen Zaun aufstellt, dann gegen Hunde, damit der Platz kotfrei bleibt“, meinte Dr. Christoph Böhm (CSU). Auch ihm seien bei seinen täglichen Fahrten durch den Park keine Jugendlichen aufgefallen, die dort Drogen zu sich nehmen.

Verstärkte Kontrollen

Er habe nur junge Menschen gesehen, die sich dort treffen, auf den Bänken sitzen, sich unterhalten und manchmal Musik hören. „Das ist der Sinn eines Parks, dass sich Leute zivilisiert treffen können“, unterstrich er. Nach 20 Uhr seien auch noch Senioren im Park anzutreffen.



Die Idee an sich, einen Spielplatz einzuzäunen, fand Martin Dopfer (Füssen-Land) „total hirnrissig.“



Auch bei seinen Gremiumskollegen fand der Antrag keinen Anklang. Einstimmig lehnten sie ihn ab. Um die Situation zu verbessern, soll die Überwachung verstärkt und Verstöße wie beispielsweise der Konsum von Alkohol geahndet werden.