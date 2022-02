Lebenshilfe Ostallgäu will in der Hiebeler Straße einen neuen Kindergarten bauen

Von: Matthias Matz

Derzeit sind die „Werkstatt-Wichtl“ der „Werkstatt Kinderglück“ in Containern untergebracht. Nun soll eine dauerhafte Lösung her. © Knoll

Die Lebenshilfe Ostallgäu will eine Kindertagesstätte bei den Wertachtal-Werkstätten bauen. Das kam beim Füssener Stadtrat jetzt gut an.

Die Tage der provisorischen Kindertagesstätte „Werkstatt Kinderglück“ bei den Wertachtal-Werkstätten in der Hiebelerstraße sind gezählt: Anstelle der beiden Container will die Lebenshilfe Ostallgäu dort eine Kindertagesstätte für vier Gruppen sowie eine Krippengruppe bauen. Die Inbetriebnahme soll im Herbst 2024 erfolgen. Bei den Stadträten stößt dieses Ansinnen auf breite Zustimmung: einstimmig beauftragte das Gremium jetzt die Verwaltung mit dem Abschluss einer entsprechenden Bau- und Betriebsvereinbarung mit der Lebenshilfe sowie den Kauf der erforderlichen Grundstücke. Noch im Dezember hatten sie die Situation allerdings anders bewertet.

Als die Lebenshilfe Ostallgäu im Frühjahr 2019 der Stadtverwaltung das Angebot unterbreitete, bei den Wertachtal-Werkstätten in der Hiebelerstraße eine provisorische Kindertagesstätte in zwei Containeranlagen für zwei Gruppen zu errichten, war die Erleichterung im Rathaus groß. Schließlich hatte die Stadt schon seinerzeit große Problem, den Bedarf an Kindergartenplätze zu decken.

Da die baurechtliche Genehmigung für die „Werkstatt Kinderglück“ allerdings Ende des Jahres ausläuft und auch das Landratsamt als Fachaufsichtsbehörde sowie die Berufsgenossenschaft Druck machen, eine dauerhafte Lösung herbeizuführen, will die Lebenshilfe nun eine Kindertagesstätte für vier Gruppen sowie eine Kinderkrippengruppe bauen.



Mit dem Bau der Kinderkrippe einher geht die Erweiterung der Förderstätte der Wertachtal-Werkstätten sowie der Frühförderung. Geplant ist, das erläuterte Architekt Martin Lieb im Gremium, östlich der Wertachtal-Werkstätten ein zweigeschossiges Gebäude für vier Kindergarten- sowie eine Krippengruppe zu errichten. Geplant und gebaut werden soll flexibel, um auch künftig auf steigende Bedarfszahlen reagieren zu können.

Bauherr ist die Lebenshilfe, 80 Prozent der geschätzten Baukosten zwischen knapp neun und gut zehn Millionen Euro soll die Stadt übernehmen. „Aber das ist wirklich eine ganz grobe Schätzung“, betonte Lieb. Von diesen 80 Prozent übernehme aber die Regierung von Schwaben 55 Prozent im Rahmen der FAG-Förderung.



Dass der Bau der Einrichtung notwendig ist, steht im Gegensatz zur vorletzten Sitzung im vergangenen Jahr mittlerweile außer Zweifel. Derzeit kann der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen in der Stadt nach Einschätzung der Jugendhilfe am Landratsamt zwar noch gedeckt werden. Allerdings werden in den kommenden Jahren 400 Wohnungen und etwa 50 bis 70 Wohnhäuser neu gebaut werden.

„Da zumindest in den städtischen Wohnungszuschnitten auch und gerade der Bedarf von Familien gedeckt werden soll, wird der Bedarf an Kindertagesplätzen deutlich steigen“, heißt es dazu in der Sitzungsvoralge der Verwaltung. Diese Einschätzung werde auch durch die Prognosen der Wohnraumbedarfsanalyse bestätigt.



Viel Lob

Dazu komme, dass die Zukunft des Kindergartens in Weißensee ungewiss sei. „Wir wissen nicht, was damit passiert“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Immerhin könne der Investor des Hotels, in dem der Kindergarten untergebracht ist, jederzeit verkaufen.

Vor diesem Hintergrund stieß das Vorhaben der Lebenshilfe auf breite Zustimmung im Rat. „Für mich ist das ein supertolles Konzept“, sagte Niko Schulte von der Wählervereinigung Füssen-Land. Zustimmung kam auch von der SPD: „Ich denke, dass der Bedarf da ist“, betonte Erich Nieberle. Gleichzeitig warnte er aber davor, den Neubau des Kindergartens St. Gabriel deshalb zu vernachlässigen: „St. Gabriel darf aber nicht ausgebremst werden!“ Außerdem schlug er vor, angesichts der angespannten Haushaltslage die Kosten für die Stadt bei vier Millionen Euro zu deckeln.



Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) erwiderte, dass der Neubau von St. Gabriel nicht zur Diskussion stehe. „Der steht nicht auf der Kippe vom Bedarf her“, sagte er. Allerdings sei der Neubau ein Zukunftsprojekt. „Bevor es zum ersten Spatenstich bei St. Gabriel kommt, werden bei der Lebenshilfe die Kinder schon spielen.“ Froh sei er darüber, dass die Lebenshilfe die Einrichtung betreiben werde. „Gut ist, dass wir einen Träger haben, der sich die 20 Prozent Baukosten leisten kann“, sagte er.



Christine Fröhlich von den Freien Wählern sprach hingegen das Finanzielle an. Schließlich habe das Landratsamt der Stadt strikte Auflagen gemacht. Angesichts der Millioneninvestition stelle sich die Frage: „Genehmigt uns das Landratsamt dann den Haushalt?“

Da der Bedarf vorhanden sei, es sich um eine Pflichtaufgabe der Kommune handle und auch die Container die Stadt mehr als 100.000 Euro im Jahr kosten, werde die Kreisverwaltung „mitgehen müssen“, antwortete der Rathauschef. Die von Erich Nieberle und Simon Hartung (CSU) vorgeschlagene Kostendeckelung lehnte er zum jetzigen Zeitpunkt allerdings ab. Dafür sei es im jetzigen Planungsstadium einfach noch zu früh.



Mit der Entscheidung für den Bau machte das Gremium eine Kehrtwende. Noch in der Sondersitzung zur Haushaltskonsolidierung kurz vor Weihnachten (der Kreisbote berichtete) wollte das Gremium das Projekt eigentlich zugunsten des Kindergartens St. Gabriel verschieben. Insbesondere Ilona Deckwerth (SPD) und Zweiter Bürgermeister Christian Schneider (Füssen-Land) sprachen sich seinerzeit für eine Priorisierung von St. Gabriel aus.



BIMA muss verkaufen

Bevor die Planungen vertieft werden, soll die Verwaltung laut aktuellem Beschluss des Stadtparlaments zunächst eine Bau- und Betriebsvereinbarung mit der Lebenshilfe abschließen. Ferner sollen weitere Schritte für die Realisierung unternommen werden. Dazu gehört vor allem eine Änderung des Bebauungsplans sowie der erforderliche Grunderwerb. Zwar ist ein Großteil der erforderlichen Fläche in städtischem Besitz und soll der Lebenshilfe über einen Erbbaurechtsvertrag für 50 Jahre überlassen werden.

Weitere benötigte 1000 Quadratmeter gehören aber der BIMA und müssen von dieser erworben werden. Darüber hinaus muss noch eine vorübergehende Verlängerung der Baugenehmigung für die Container sowie der fachlichen Betriebserlaubnis beantragt werden.