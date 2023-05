Lechbruck: Einzige Frau im Rat geht

Viola Hotter verlässt den Gemeinderat

Lechbruck – Viola Hotter hat zum 10. Mai ihr Ehrenamt als Mitglied des Gemeinderates Lechbruck niedergelegt, weil sie ihren Hauptwohnsitz nach Steingaden verlegen wird.



Bürgermeister Werner Moll verabschiedete Hotter mit herzlichen Worten und dankte ihr für ihre ruhige und besonnene, aber doch direkte Art und ihren Blick für das Wesentliche. Bei allen schwierigen Themen wäre sie stets auf Ausgleich bedacht gewesen. Ihre Ideen und ihr Wissen hätte sie neben dem Gemeinderat auch im Finanz-, im Rechnungsprüfung- und im Hauptverwaltungsausschuss eingebracht. Viola Hotter habe sich als Jugendbeauftragte sehr für die Belange der Jugendlichen in der Gemeinde eingesetzt.



Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl im März 2020 rückt nun Uwe Angl für die „Freie Wählergemeinschaft Lechbruck am See“ in den Gemeinderat nach. Viola Hotter bedauert, dass mit ihr nun die einzige Frau aus dem Gemeinderat ausscheidet. Sie findet es schade, nicht weiterhin in Lechbruck wohnen zu können, da sie dort keinen Bauplatz bekommen habe. In ihrem Einsatz für die Jugendlichen bleibt sie Lechbruck aber als Trainerin der Jugendgruppe der Trachtler des Vereins „Edelweiß“ treu. (jp)