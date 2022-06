Lechbruck feiert heuer wieder mit einer Prozession Fronleichnam

Von: Silke Zink

Nach zweijähriger Corona-Pause kann Lechbruck heuer wieder mit einer Prozession Fronleichnam feiern. © Zink

Lechbruck - Nach zweijähriger Corona-Pause hat die Gemeinde Lechbruck heuer wieder mit einer Prozession Fronleichnam gefeiert. So zog Pfarrer Alois Linder begleitet von Fahnenabordnungen der Lechbrucker Vereine und der Blaskapelle Lechbruck in die Kirche ein.

Genau zehn Tage nach Pfingsten feierten auch in Lechbruck, sowie im ganzen Bistum, alle Katholiken Fronleichnam. An diesem Feiertag wird das ​„Hoch­fest des Lei­bes und Blu­tes Chris­ti“ begangen. In den vergangenen beiden Jahren mussten die Lechbrucker auf die traditionelle Prozession zu Fronleichnam verzichten, da auch diese Veranstaltung den Coroanregeln zum Opfer fiel.

Heuer sollte die Prozession nun wieder stattfinden. Im Dorf wurden dafür wunderschöne Außenaltäre aufgebaut. So errichtete unter anderem die Familie Schweiger in der Flößerstraße einen Altar. Einige Damen des Frauenbundes legten schon in den frühen Morgenstunden einen schönen Blumenteppich vor den Altar der Schweigers.

Kreuzträger und Blaskapelle führt Zug an

Schließlich führte der Kreuzträger und die Blaskapelle Lechbruck unter Leitung von Peter Matzneller den Zug an. Es folgten die Fahnenabordnungen der Lechbrucker Vereine, die Trachtler, die diesjährigen Kommunionskindern, die Ministrantinnen und Ministranten, der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Lechbruck, Erwin Maas, Kirchenpfleger Dietmar Hollmann sowie Pfarrer Alois Linder unter dem Baldachin. Diesen trugen heuer vier Feuerwehrkameraden.

Während sich der Zug formierte, zog sich das Wetter bereits zu. Als die Prozession am ersten Altar beim Holler begann, fielen schon die ersten Regentropfen. Da die Kirche nahe war, ging es schnellen Schrittes zurück, um den Festgottesdienst fertig zu feiern. Dort zelebrierte Pfarrer Linder eindrucksvoll die Messe, an deren Ende sich der Wolkenbruch über Lechbruck wieder verzogen hatte.