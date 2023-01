Eishockey: ERC Lechbruck holt drei Punkte gegen Moosburg

Der ERC Lechbruck (blau) war zumeist Herr der Lage im Spiel gegen den EV Moosburg. © Michael Straub (freigegeben)

In der Begegnung Lechbruck gegen Moosburg am Freitag ging es um wichtige Punkte in der Abstiegsrunde. Die Flößer haben ihre Chance genutzt und drei Punkte erkämpft.

Lechbruck - Mit vierzig Minuten Verspätung wurde am Freitag das Heimspiel des ERC Lechbruck gegen den EV Moosburg angepfiffen. Außer dem erkrankten Tobias Dressel und dem per Förderlizenz für den ESC Kempten eingesetzten Louis Landerer waren alle Mann im Team von Christian Kratzmeir an Bord.

Im Tor stand Patrick Dietl, der eine hervorragende Partie liefern sollte. Die ersten Minuten allerdings gehörten den Gästen. Den Flößern merkte man deutlich an, dass sie nach den Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten, sowie dem vergangenen spielfreien Wochenende, erst einmal auf Touren kommen mussten.

Dominierende Rolle auf dem Eis

Doch nach fünf Minuten hatten sich die Flößer gefangen und übernahmen nun die dominierende Rolle auf dem Eis. Mehrere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, doch in der 12. Minute konnte Marcus Köpf ein Zuspiel von Marius Hack zur 1:0-Führung für den ERC nutzen.

Lechbruck nun tonangebend, erarbeitete sich Chance um Chance und so war es der starke Cameron Roberts, der in der 16. Minute auf Zuspiel von Paolo de Sousa und Johannes Albl zur 2:0-Führung erhöhte.Zwei Minuten später bediente Paolo de Sousa seinen Landsmann Roberts erneut mustergültig und durch die klasse herausgespielte kanadische Co-Produktion lag der ERC in der 18. Minute mit 3:0 in Front.

Moosburg kam im zweiten Drittel etwas besser aus der Kabine, offensichtlich hatte Gästetrainer Benoit Doucet eine klare Ansage in der Kabine verteilt. So nutzte Benjamin Franz in der 22. Minute eine schöpferische Pause der ERC-Abwehr und überwand auch Patrick Dietl mit einem satten Handgelenkschuss zum 3:1. Im Gegenzug hatte dann Cameron Roberts eine riesige Torchance, doch er traf nur Aluminium.



Strafzeiten auf beiden Seiten

Ab der 26. Minute häuften sich nun die Strafzeiten auf beiden Seiten, doch die zahlreichen Überzahlspiele brachten nichts Zählbares. Kurz vor Drittelende dann der etwas überraschende 3:2-Anschlusstreffer für die Gäste, erneut durch Franz. Auch hier sah die Defensivarbeit des ERC nicht gut aus. So war das Spiel wieder völlig offen, eigentlich unnötig aus Sicht des ERC, der die bessere Mannschaft war.

Im letzten Drittel besannen sich die Lecher wieder auf ihre Stärken und spielten druckvoll nach vorne. In der 44. Minute erhöhte Sebastian Weixler auf 4:2 für die Ostallgäuer. In der 49. Minute erhielt Marius Hack eine 2+2 Minuten Strafe und die Moosburger witterten sogleich ihre Chance, um erneut verkürzen zu können. Doch die Lecher machten einen dicken Strich durch die Rechnung:

Wochenendpflicht erfüllt

Einen Konter über Fabian Bacz und Paolo de Sousa, schloss der agile Cameron Roberts eiskalt zum 5:2 für den ERC Lechbruck ab. Danach stand Marcus Köpf alleine vor dem gegnerischen Tor und erhöhte auf das vermeintliche 6:2, doch die beiden Schiedsrichter erkannten den Treffer nicht an. In der 53. Minute verkürzte der EVM-Kanadier Cedrick Chagnon im Alleingang auf 5:3.

Damit sicherten sich die Lecher zu ihrem Auftakt in der Abstiegsrunde drei wichtige Punkte und haben damit ihre Pflicht an diesem Wochenende bereits erfüllt.