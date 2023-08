Lechbruck kann Schulden senken

Teilen

Der Gemeinderat hat dem Vorentwurf zugestimmt: Hier sollen in Lechbruck neue Wohnmobilstellplätze entstehen. © Pyka

Solide Haushaltsführung: Obwohl die Gemeinde Lechbruck in große Projekte wie Feuerwehrhaus, Kindergarten und Straßenbau investiert, ist keine Neuverschuldung notwendig.

Lechbruck – Mit dem Haushaltsplan beschäftigte sich der Gemeinderat Lechbruck in seiner jüngsten Sitzung. Kämmerer Martin Neuber informierte ausführlich über den Verwaltungshaushalt (8,5 Millionen Euro) und den Vermögenshaushalt (5,5 Millionen Euro). Dabei stellte er die Einnahmen jeweils den Einnahmen der Vorjahre gegenüber. Da die Schätzungen für die Einnahmen eher konservativ veranschlagt werden, liegt das Volumen etwas unter dem des Vorjahres. Teuerungsraten und Inflation werden jeweils berücksichtigt. Die Hebesätze für die Grundsteuer verbleiben stabil bei 380 v.H.

Den Einnahmen stellt Neuber die zu erwartenden Ausgaben gegenüber. So steigen etwa die Personalkosten durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst um rund 58.000 Euro an. Durch die Investitionen in das neue Feuerwehrhaus in den Jahren 2023 bis 2025, in den neuen Kindergarten, in verschiedene Straßenbauprojekte, in die Wasserversorgung im Verbund mit Steingaden, in den Radwegebau und in verschiedene Vorhaben in und um die Lechhalle – um nur einige zu nennen – kommen erhebliche Kosten auf die Gemeinde zu.

Finanzielle Leistungsfähigkeit nachhaltig gesichert

Trotz dieser Investitionen wird die Gesamtverschuldung und die Zinsbelastung der Gemeinde weiterhin sinken. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31. Dezember wird mit 1014,12 Euro angenommen und ist somit ebenfalls weiter sinkend. In der Zusammenfassung stellt Neuber, wie auch bereits vorab Bürgermeister Werner Moll, fest: trotz hoher Investitionen bleibt die finanzielle Leistungsfähigkeit nachhaltig gesichert und alle Investitionen können aus der Allgemeinen Rücklage finanziert werden. Eine Neuverschuldung ist somit nicht notwendig.

Auch in Zukunft soll großer Wert auf eine sparsame Haushaltsführung gelegt werden. Die Hebesätze für die Grundsteuer bleiben unverändert. Es werden keine Gebühren- und Beitragserhöhungen kommen. Als oberstes Ziel formulieren beide – und dies wird vom gesamten Gemeinderat bestätigt – dass die Handlungsfähigkeit der Gemeinde bewahrt wird.



Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Haushaltssatzung 2023 nebst Haushaltsplan mit Finanzplan, Investitionsprogramm, Stellenplan und Anlagen.



Neue Stellplätze

Der Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung außerdem mit neuen Wohnmobilstellplätzen. Mit einer Gegenstimme beschloss das Gremium, dass die Voraussetzungen für die Errichtung von zusätzlichen Wohnmobilstellplätzen geschaffen werden. Dazu ist die Ausweisung eines Sondergebietes Tourismus, Zweckbestimmung Wohnmobilstellplatz, notwendig.



Hierzu trug Paul Schöne von der Firma Abtplan einen Vorentwurf vor. Erforderlich ist einerseits die Änderung des Flächennutzungsplanes. Der Geltungsbereich betrifft Grundstücke mit einer Größe von 0,86 Hektar nordöstlich des bisherigen Campingplatzes. Die Sonderbaufläche umfasst eine Fläche von ca. 0,4 Hektar direkt an der Zufahrt zu den bisherigen Wohnmobilplätzen. Die bisherigen Biotopflächen, die neben den vorgeschlagenen Sonderbauflächen liegenden Grünflächen und die Überschwemmungsflächen bleiben unangetastet. Im Vorentwurf ist bereits verankert, dass der Untergrund wasserdurchlässig sein muss. Im Gemeinderat wurde zudem angeregt, den Untergrund zu begrünen und mit Bäumen eine Parzellierung vorzusehen.



Da es sich bislang nur um einen Vorentwurf handelt, sind noch keine Ausgleichsflächen ausgewiesen und der Umweltbericht muss erst noch erstellt werden. (Jutta Pyka)