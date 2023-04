Lechbruck: Räte bestätigen neuen Kommandanten

Von: Matthias Matz

Dr. Stefan Mahrla (v.l.), Bürgermeister Werner Moll, Feuerwehr-Kommandant Florian Jungbauer und Stefan Leiterer freuen sich über die einstimmige Bestätigung Jungbauers. © Jutta Pyka

Der Gemeinderat hat Florian Jungbauer einstimmig als neuen Kommandanten der Feuerwehr bestätigt. Jungbauer war Ende März von den Brandbekämpfern gewählt worden

Lechbruck - Der Gemeinderat hat Florian Jungbauer einstimmig als neuen Kommandanten der Feuerwehr bestätigt. Jungbauer war Ende März von den Brandbekämpfern der Gemeinde zu ihrem neuen Chef gewählt worden. Vonseiten des Kreisbrandrates Markus Barnsteiner wird Jungbauer zum Kommandanten bestellt unter der Voraussetzung, dass er den Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ besucht.

Jungbauer stellte sich dem Gemeinderat kurz vor. Er freut sich, dass er in das Amt des Feuerwehrkommandanten gewählt wurde, hofft auf eine gute Zusammenarbeit und dass er das Amt zu aller Zufriedenheit ausfüllen kann. Jungbauer hatte bereits in den ersten beiden Wochen in seinem neuen Amt zwei große Einsätze zu leiten: einmal musste die Wehr zu einem Ölunfall ausrücken, ein weiteres Mal zu einem schweren Verkehrsunfall. Bürgermeister Werner Moll hob hervor, dass Jungbauer dafür viel Lob für sein umsichtiges Handeln bekam.



Er freut sich, dass Lechbruck nach einer doch etwas schwierigen Zeit wieder einen engagierten und motivierten Feuerwehrkommandanten hat. Auch die kommende Zeit mit dem Neubau des neuen Feuerwehrhauses werde viel zusätzliche Arbeit neben den üblichen Aufgaben mit sich bringen.

