Lechbruck will Strom sparen

Teilen

Bei den Straßenlaternen lässt sich Strom sparen. © Pyka

Verwaltung und Gemeinderat wollen bei den Energiekosten auf die Bremse treten und künftig in einigen Straßen nur noch jede zweite Straßenlampe nachts anmachen.

Lechbruck – Im Zuge der Planung der energiesparenden Straßenbeleuchtung hat der Gemeinderat Kontakt mit der LEW aufgenommen. In Lechbruck gibt es demnach 16 Schaltstellen, davon sind vier mit einer sogenannten Dämmerungsschaltung und fünf mit Zeitschaltuhren ausgestattet. Bei den restlichen sieben Schaltstellen müsste noch ermittelt werden, um welche Schaltung es sich handelt, hieß es dazu in der Sitzung. Eine Veränderung auf Zeitschaltuhr würde die Gemeinde 100 Euro kosten, eine Veränderung auf Dämmerungsschaltung schlägt mit 300 Euro zu Buche.



Durch das Abschalten bzw. Reduzieren der Straßenbeleuchtung können die Energiekosten im Gegenzug aber erheblich verringert werden. Die Räte beschlossen nach eingehender Beratung einstimmig, dass die kostengünstigste und am leichtesten zu handhabende Lösung die sei, in Gebieten, in denen es sinnvoll und unproblematisch erscheint, jede zweite Straßenlaterne auszuschalten bzw. das Leuchtmittel zu entfernen. (jp)