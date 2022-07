Lechbrucker Flößermarkt lockt die Scharen an

Teilen

Jeweils um die 1000 Besucher drängten sich zur Freude der Händler an beiden Tagen zwischen den 65 Ständen des Lechbrucker Flößermarktes. © Jutta Pyka

Lechbruck – „Ein wunderschöner Markt in herrlicher Lage“, „Es ist traumhaft schön hier“, „Ein tolles und kreatives Angebot“.

So oder so ähnlich lautete das Lob der Besucher für den Flößermarkt, der am vergangenen Wochenende über die Bühne ging.



Das Angebot war mit 65 Ständen riesig. Für jeden, egal ob alt oder jung, war etwas dabei. Es gab Schmuck, kunstvolle Keramik, Holzwaren aller Art, Felle, Bekleidung für Erwachsene und Kinder, Taschen, Windräder, Deko für Heim und Garten, Bürsten aller Art, Lederwaren, handgefertigte Kuscheltiere, Seifen, besondere Lebensmittel, Kunst aus Treibholz, Glasbläserkunst bis hin zu Klangschalen und Räucherstäbchen.

Den Besuchern bot sich ein farbenprächtiges Bild, das sich mitunter am Sonntag gegen die dunklen Wolken abhob. Doch das Wetter hat es gut mit den zahlreichen Besuchern gemeint – es war nicht zu kalt und auch nicht zu heiß, und vor allem – es regnete nicht.

Rahmenprogramm für Kinder

Für die zahlreichen Kinder hatten sich die Veranstalter ein buntes Rahmenprogramm mit Floß- und Tretbootfahren ausgedacht.



Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Motorsportclubs, des Elternbeirats der Schule, des Skiclubs und des Sportvereins versorgten alle mit einer großen Auswahl an Kuchen, Waffeln, Wurst- und Fleischgerichten und natürlich mit Getränken. Die vielen aufgestellten Biertischgarnituren waren ab Mittag voll besetzt. Hier konnte man in Ruhe essen und es kam zu vielen Gespräche zwischen den Besuchern aus Nah und Fern. Der Kiosk am Bootshafen konnte sich ebenfalls über zahlreiche Gäste freuen.



Und wie zufrieden waren die Standbetreiber? Immerhin besuchten am Samstag und auch am Sonntag jeweils über 1000 Menschen den Markt. Bettina Güttinger, die für die Organisation des Marktes verantwortlich ist, sagte: „Wir haben viele Komplimente für den schönen Markt bekommen. Es ist ein toller Ort hier in Lechbruck, man hat viel Platz auch an den Ständen zum Schauen und Kaufen. Viele besorgen sich schon jetzt die Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke.“



Zahlreiche Kunsthandwerker berichteten, dass ihre Werke sehr bewundert wurden. Einige hatten jedoch festgestellt, dass die Besucher weniger kauften, was wohl der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Lage geschuldet sei. Wichtig sei aber, weiterhin optimistisch zu bleiben und durchzuhalten. Dieser Optimismus war spürbar und macht den Markt, die Standbetreiber und auch das Publikum sympathisch.

jp