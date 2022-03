Haare aus Lechbruck sollen die Umwelt retten

Von: Silke Zink

Lucie Kotter möchte etwas für die Umwelt tun und schickt deshalb jetzt die abgeschnittenen Haare aus dem Lechbrucker Friseursalon ihrer Familie an ein Unternehmen, das sie zur Reinigung von Gewässern nutzt. © Silke Zink

Lechbruck – Lucie Kotter vom gleichnamigen Salon Kotter sammelt abgeschnittene Haare und tut somit etwas für die Umwelt. Wie das funktioniert.

Ganz einfach: Haare besitzen die besondere Eigenschaft, viel Fett aufzusaugen und diese Funktion auch nach dem Schneiden nicht zu verlieren. Daher eignen sie sich hervorragend dazu, als natürliches Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen wie Öl, Benzin und Sonnenmilchreste in Gewässern wie Meere, Flüsse und Seen eingesetzt zu werden.



„Bisher haben wir die abgeschnittenen Haare im Restmüll entsorgt. Die Haare, die zu Perücken gemacht werden, sind eher selten“ erzählt Kotter. Jährlich werden Tonnen an Haarresten von rund 83.000 Friseursalons in Deutschland so entsorgt. Die Frage, ob die abgeschnitten Haare noch für etwas nützlich sind, waren jedoch für Thomas Keitel, Unternehmensberater für Friseursalons, und Emidio Gaudioso, Friseurunternehmer aus Bückeburg, stets gegenwärtig.

Sie suchten gemeinsam nach einem Weg, mit den abgeschnittenen Haaren etwas Gutes zu tun und entdeckten die „Haarfilter“. Vorbild war für sie der französische Verein „Coiffeurs Justes“ (faire Friseure) aus Südfrankreich, der die Haare in alte Nylonstrümpfe füllt, diese zu Rollen bindet und dann als Filter in verschmutzten Gewässern einsetzt.



Die Saugfunktion des Haarfilters zieht das Öl aus dem Wasser, wird anschließend gereinigt und kann bis zu achtmal wiederverwendet werden. Ein Kilogramm Haar kann bis zu acht Kilo Öl aus dem Wasser filtern. Diese Haarfilter werden weltweit eingesetzt. In Seen und Gewässer, vor Industriegebieten und an Küsten, um Öle, Treibstoffreste und Sonnenmilch aus dem Wasser zu filtern. Im Sommer 2019 kamen die Haarfilter auch vor Mauritius zum Einsatz, als dort ein Frachter auf Grund lief und mehrere Tausende Tonnen Öl verlor.



Erste Erfolge

Genau das war die Lösung: Thomas Keitel und Emidio Gaudioso nahmen Kontakt zu „Coiffeurs Justes“ auf, informierten erste Friseursalons und fuhren bereits im November 2021 erstmals durch Deutschland und Österreich, um bei 270 Friseursalons Haarreste abzuholen, die sich nur durch Mundpropaganda bei ihnen gemeldet hatten und mitmachen wollten.

Allein auf dieser Tour kamen 671 Kilogramm Haarreste zusammen, die nach Südfrankreich transportiert werden sollen. Der CO2-Ausstoss dieser Fahrten über Tausende von Kilometern wurde bereits klimaneutral durch „Cut Climate Change” zertifiziert.



Aus einer guten Idee wurde zum 1. Januar eine Unternehmung in Form einer UG mit Sitz in Bückeburg, die für die natürliche Nachhaltigkeit und Logistik sorgen soll. Geplant ist, mit deutschen Unternehmen wie unter anderem der Rieswick Perückenfabrik, die aus den Haarresten gefilzte Matten fertigen, zusammenzuarbeiten.

So soll diese Logistik auch in Deutschland und den angrenzenden Ländern etabliert werden. Die Haarfilter können überall da eingesetzt werden, wo Benzin oder Motoröl ausgelaufen ist, wo Motorboote ankern und tanken, an Badestränden und da, wo es zu Verschmutzungen von Gewässern gekommen ist.



»Darauf sind wir stolz«

Als die junge Lechbrucker Friseurrmeisterin Lucie Kotter von dieser Idee hörte, war es für die junge Mama eine Herzensangelegenheit, mitzumachen. Und so sammelt Kotter mit ihren Mitarbeiterinnen täglich die abgeschnittenen Haare in ihrem Lechbrucker Salon. „Manchmal sind es mehr Haare, und manchmal eben weniger“, berichtet die 24-Jährige. „Aber wichtig ist, dass wir bei #hairhelptheoceans dabei sind. Und darauf sind wir alle stolz, dass wir aktiv etwas für den Umweltschutz tun.“

Mehraufwand sei es nicht, wie Kotter versichert. „Ob ich die Haare in den Restmüllbeute werfe, oder in die Papiertüte von #hairhelptheoceans steckt, ist der gleiche Aufwand.“



Um bei dieser Aktion dabei zu sein, muss der Salon registriert sein und bekommt für eine kleine Aufwandsentschädigung Papiertüten zur Verfügung gestellt, die klimaneutral abgeholt werden. Lucie Kotter, die vor vier Jahren die jüngste Friseurmeisterin Deutschlands war, arbeitet in der 3. Generation im Lechbrucker Traditionssalon und bestätigt, dass auch ihre Kunden von der Aktion hellauf begeistert sind.