Lechbrucker Wertstoffhof zieht um

Teilen

Vorübergehend für fünf Jahre soll der Lechbrucker Wertstoffhof in die alten Tennishalle umziehen. Das hat der Bauausschuss jetzt beschlossen. © Jutta Pyka

Der Lechbrucker Wertstoffhof wird für fünf Jahre auf das Gelände der alten Tennishalle umziehen. Das hat der Bauausschuss des Gemeinderats einstimmig beschlossen.

Lechbruck – Die auf fünf Jahre befristete Umnutzung der Tennishalle in einen Wertstoffhof wird notwendig, da durch den geplanten Bau des neuen Feuerwehrhauses ein Weiterbetrieb am jetzigen Standort nicht mehr möglich sein wird, heißt es dazu in dem Antrag der Gemeindeverwaltung.

Die Errichtung eines neuen Wertstoffhofes sei aus finanzieller Sicht und auch so kurzfristig nicht möglich. Deshalb soll die Einrichtung nun übergangsweise und befristet auf fünf Jahre auf dem Areal der Tennishalle untergebracht werden. Der Umzug ist abhängig vom Neubaus des Feuerwehrhauses und wird wohl 2023 stattfinden.



Genügend Parkplätze

Der Bauschutt soll den Plänen zufolge künftig unmittelbar in der Halle gesammelt werden, um die Anwohner vor Staub und Lärm zu schützen. Das Gebiet selbst ist eingezäunt und erhält ein neues Tor. Ausreichend Parkmöglichkeiten für die Autos seien vorhanden. Die Campingplatzbetreiberin sei nach einem persönlichem Gespräch mit der Umnutzung für den begrenzten Zeitraum einverstanden.

Jutta Pyka