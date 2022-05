Finanzen der Stadt Füssen: „Die Zeit drängt“

Von: Matthias Matz

Teilen

Christine Fröhlich © Archiv/Peter Samer

Füssen - Finanziell steht die Stadt Füssen mit dem Rücken zur Wand. Über mögliche Einsparungen haben wir mit Christine Fröhlich von den Freien Wählern gesprochen.

Sie haben vergangene Woche im Stadtrat erneut die Sanierung der Grund- und Mittelschule als zu teuer kritisiert und gefordert, die eine oder andere Maßnahme nochmals zur Disposition zu stellen. Was meinen Sie damit konkret? Stellen sie das Projekt infrage?

Fröhlich: „Ob das Projekt – entsprechend der vorliegenden Entwurfsplanung – zu teuer ist, kann ich nicht beurteilen. Die Frage muss anders lauten: Kann sich die Stadt Füssen zum jetzigen Zeitpunkt ein Projekt in dieser Größenordnung leisten und ist der Sanierungsumfang auf das absolut Notwendige beschränkt? Das immer wieder vorgebrachte Argument, wir hätten keine Wahl, da der Bau und Unterhalt der Schulen zur Pflichtaufgabe einer Kommune zählt, lasse ich so nicht gelten. Wir sprechen hier von einer sog. 'Pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe', das heißt, die Kommune entscheidet selbst 'wie' sie diese erfüllt. Zwischen einem funktionalen Zweckbau und einer Luxusversion gibt es Spielräume. Wo unser Projekt auf einer Skala zwischen eins und 100 anzusiedeln ist, können wir im Stadtrat aktuell schwer beurteilen. Dazu bräuchten wir eine detailliertere Kostenübersicht, die auch Alternativen aufzeigt. Unstrittig ist, dass wir für unsere Schülern die nötige Bildungs-Infrastruktur bereitzustellen haben. Über vernünftige Sanitärräume brauchen wir in diesem Zusammenhang also nicht diskutieren. Eher schon darüber, ob das geplante pädagogische Raumkonzept eine zwingende oder wünschenswerte Investition ist und über welche Größenordnung wir da reden. Also: Nicht das 'ob' ist zu hinterfragen, sondern das 'wie' und 'wann'.

Die Schulsanierung ist der Hauptgrund für die äußerst angespannte finanzielle Situation der Stadt und wird den Haushalt in den kommenden Jahren erheblich belasten. Wo sehen Sie bei dem Vorhaben Einsparmöglichkeiten?

Fröhlich: „Zum Beispiel muss beim Verpflegungskonzept die vorgesehene Zubereitungsküche auf den Prüfstand. Diese erfordert besondere hygienische Anforderungen und einen erhöhten Personalaufwand. Die Notwendigkeit einer Tiefgarage oder eines pädagogischen Raumkonzepts muss hinterfragt werden. Und auch die Optimierung der Heizungsanlage ist ein Thema. Grundsätzlich sollte auch ein Augenmerk auf Einsparmöglichkeiten bei Baumaterialien und Raumausstattung gelegt werden.”

Die Arbeiten sollen heuer beginnen. Ist es da nicht schon viel zu spät für Umplanungen?

Fröhlich: „Ein Projekt in dieser Größenordnung mit entsprechenden Förderungszuwendungen ist in ein enges Ablaufkorsett gezwängt: Zuerst müssen die Planungen mit entsprechender Kostenaufstellung abgeschlossen sein. Erst dann kann ein Förderantrag gestellt werden. Und erst nach der Förderzusage kann die Ausschreibung für entsprechende Bauleistungen erfolgen. Es sind drei Ausschreibungspakete vorgesehen, von denen das erste bereits auf dem Weg ist. Es betrifft die Dreifachturnhalle. Beim Ausschreibungspaket 2 und 3 sind laut uns vorliegenden Informationen immer noch Eingriffsmöglichkeiten durch den Stadtrat in Form von Umplanungen gegeben. Dies betrifft alle oben genannten Positionen der Einsparmöglichkeiten. Für die finalen Entscheidungen wurde ein Zeitrahmen bis etwa Mitte 2022 genannt. Die Zeit drängt also.”

Zwischen einem funktionalen Zweckbau und einer Luxusversion gibt es Spielräume.

In der Vergangenheit haben die Freien Wähler die Beschlüsse aber alle im Wesentlichen mitgetragen und sogar eigene Anträge gestellt, wie etwa die Aula so zu planen, dass dort auch Konzerte der Harmoniemusik stattfinden können. Woher kommt der plötzliche Sinneswandel?

Fröhlich: „Nicht die Fraktion der Freien Wähler, sondern Andreas Ullrich in Funktion als Vorstandsmitglied der Harmoniemusik Füssen ist mit entsprechenden Anträgen an die Stadt Füssen herangetreten. Natürlich liegt es auf der Hand, dass bei der Planung eines Projektes mit Dreifachturnhalle und Aula, aus praktischen Gründen weitere Nutzungsmöglichkeiten neben dem Schulbetrieb geprüft und im Rahmen des Vertretbaren berücksichtigt werden sollten. Das war im gesamten Stadtrat Konsens. Selbstverständlich ist im Zuge der Haushaltskonsolidierung auch diese Investition zu hinterfragen, wenn sie eine relevante Einsparmöglichkeit bietet. Im Übrigen haben die Freien Wähler beim Schulprojekt schon immer zu maßvollen Planungen aufgerufen und die Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen in Zweifel gestellt. Zum Beispiel haben wir uns vehement gegen das von Teilen des Stadtrates und auch der Lehrerschaft geforderte Lehrschwimmbecken ausgesprochen. Aufgrund des Platzmangels wäre nur ein Minibecken möglich gewesen, das in keiner Relation zu Aufwand und Kosten gestanden hat. Generell ist es aber oft nicht möglich im Rahmen einer Beschlussfassung einzelne Aspekte auszuschließen – ohne im Grundsatz dagegen zu sein. Das ist ein grundsätzliches Dilemma.”

Sie persönlich haben bereits vor zwei Jahren angesichts der steigenden Kosten vorgeschlagen, die Sanierung zu verschieben. Sehen sie sich heute bestätigt?

Fröhlich: „Der Haushalt 2020 wurde nur zwei Tage vor dem offiziellen Beginn der neuen Wahlperiode verabschiedet. Die Beratungen standen bereits unter dem Zeichen der Corona-Krise und die weitere Entwicklung war noch nicht absehbar. Damals lag die Verantwortung beim Haupt-, Finanz- und Personalausschuss, dem als Ferienausschuss die Entscheidungskompetenz des Gesamtstadtrats übertragen wurde. In diesem Gremium hatte ich dafür plädiert, dass der Haushalt vom neuen Stadtrat beschlossen werden solle, auch aus der Überlegung heraus, dass nur 12 Stadträte den Beschluss zu verantworten hatten, von denen gerade mal sechs Stadträte im neuen Gremium vertreten sein würden. Zur gleichen Zeit wurde die Vorentwurfsplanung zur Sanierung der Grund- und Mittelschule gebilligt. Auch hier hatte ich vorgeschlagen, dieses Projekt zu verschieben und dem neuen Stadtrat die Entscheidung zu überlassen. Schon damals wurde uns eine Kostensteigerung von acht Millionen beim Eigenanteil der Stadt präsentiert und ich befürchtete eine weitere Steigerung der Kosten. Meine Bedenken waren aus heutiger Sicht nicht ganz verkehrt. Sie wurden jedoch nicht gehört und mit dem Einwand abgelehnt, dass die Zuschüsse beantragt werden müssten und der neue Stadtrat ja immer noch final entscheiden könne. So gesehen hätten tatsächlich auch in der Folgezeit Gestaltungsmöglichkeit bestanden.”

Sie haben vergangene Woche erfolgreich beantragt, den Verkauf des Grundstücks Floßergasse 22 zunächst zurück zu stellen. Warum?

Fröhlich: „Der Stadtrat wird in seiner bevorstehenden Klausur über die weitere Vorgehensweise bezüglich der gesamten Liegenschaften im Bezug auf die Haushaltskonsolidierung beraten. Da ist es nur folgerichtig, dass keine Einzelentscheidungen im Vorfeld getroffen werden.”

Wie stehen Sie grundsätzlich zum Verkauf städtischer Grundstücke und Liegenschaften?

Fröhlich: „Mit dem Verkauf städtischer Liegenschaften verliert man städtebauliche Kompetenz. Solange dies ein einseitiger Prozess ist, also an anderer Stelle nicht Vermögen aufgebaut und geschaffen wird, ist das nicht zu verantworten. Diese Situation ist dann gegeben, wenn der Verkaufserlös zur Deckung von Haushaltsdefiziten verwendet wird. Haushaltsrechtlich ist das nur in Ausnahmefällen zulässig. Kein Verständnis habe ich dafür, dass bei den Anforderungen zum Haushaltskonsolidierungskonzept von den Kommunen ein solches Vorgehen explizit erwartet wird. Wenn ein Verkauf unausweichlich wird, sollte man zumindest versuchen, über eine Konzeptausschreibung Einfluss auf die spätere Verwendung oder Ausgestaltung zu bekommen.”

Wie kann die Stadtverwaltung Ihrer Ansicht nach die Situation wieder in den Griff bekommen?

Fröhlich: „Mit der in Angriff genommenen Haushaltskonsolidierung ist die Stadt auf einem guten Weg. Das vom Stadtrat noch zu verabschiedende Haushaltskonsolidierungskonzept muss dann aber konsequent verfolgt und fortgeschrieben werden. Neue Projekte sind auch dahingehend zu hinterfragen, ob sie zweckmäßig und der Stadt und seinen Bürgern dienlich sind – ohne reine Prestigeobjekte zu sein. Bei der Finanzierung und Aufgabenbewältigung könnten auch eher unkonventionelle Pfade eingeschlagen werden, zum Beispiel durch Bürgergenossenschaften und Bürgerbeteiligung. Insbesondere ist ein Augenmerk auf die strukturellen Defizite der Stadt zu legen. Das Thema Wirtschaftsförderung muss mehr Gewicht bekommen. Auch gilt es, die Potentiale der interkommunalen Zusammenarbeit voll auszuschöpfen. Ein wichtiger Aspekt, der gerne vergessen wird, ist die personelle Situation. Zufriedene, gut geführte und geförderte Mitarbeiter sind das Kapital jeder Stadtverwaltung. Dabei ist die zugemutete Arbeitsbelastung stets im Auge zu behalten.”