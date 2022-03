Leere Kassen: Ist die Stadt Füssen bald nicht mehr handlungsfähig?

Die Stadt möchte sich vom Alten Landratsamt trennen und es verkaufen. Die Freien Wähler sehen das kritisch. © Matz

Füssen – Ganz im Zeichen der städtischen Haushaltsdebatte stand jetzt die Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Füssen (FWF).

Mit Sorge blickten die FWF-Stadtratsmitglieder auf die hohe Nettoneuverschuldung der Stadt von etwa 18 Millionen Euro. Sie fordern Einsparungen, damit die Stadt weiter handlungsfähig bleibe.



Über Aktionen und Aktivitäten des Vereins gab es vonseiten der Vorsitzenden Christine Fröhlich nicht viel zu berichten. Wie in vielen Vereinen war auch bei den FWF aufgrund der Corona-Pandemie 2021 kaum ein Vereinsleben möglich. Aufgrund zweier Todesfälle reduzierte sich die Zahl der Mitglieder auf 62. Neben einigen Sitzungen des Vorstandes berichtete Fröhlich über das Engagement der FWF bei der Aktion „Stadtradeln“, wo das Team mit neun Teilnehmern stadtweit den sechsten Platz erreichte.



Umso intensiver war dagegen die politische Arbeit im Stadtrat und den Arbeitskreisen. Die Themen waren zahlreich. Fraktionsvorsitzende Fröhlich empfahl den Mitgliedern, das Ratsinformationssystems auf der Webseite der Stadt aufzusuchen. Hier können sich Interessierte über alle Sitzungen des Stadtrates einschließlich der Sitzungsunterlagen informieren.

Ein Antrag, den die FWF unter anderem eingebracht hatten, war die Gründung eines Haushalts-Konsolidierungsausschusses – eine nach den Aussagen der FWF-Stadträte schon seit Jahren von ihnen geforderte Maßnahme.



Für das vergangene Jahr gebe es keinen genehmigten Haushalt und auch heuer dürfte es schwierig werden, einen Haushalt aufzustellen, den das Landratsamt Ostallgäu genehmigen wird, befürchtet die Wählervereinigung (der Kreisbote berichtete). Schon allein die Pflichtaufgaben wie die Sanierung der Grund- und Mittelschule sowie der Bau neuer Kindergärten werden die finanziellen Möglichkeiten auf Jahre hinaus erheblich einschränken.

Hier appellierte Stadtrat Jürgen Doser, seitens der FWF noch mehr Einsparungen einzufordern. In diesem Zusammenhang schlug er vor, Synergieeffekte bei der Energieversorgung im gesamten Schulzentrum zu prüfen, günstigere Alternativen bei der bestehenden Mensa des Gymnasiums zu suchen oder zu hinterfragen, ob eine Tiefgarage wirklich notwendig ist.



Projekte überdenken

Als großes Problem sah Fraktionsvorsitzende Fröhlich die hohe Nettoneuverschuldung von 18 Millionen Euro in diesem Jahr und das, obwohl bereits Einnahmen aus dem Verkauf des Alten Landratsamtes – der im Übrigen noch gar nicht umgesetzt worden ist – in Höhe von 6,5 Millionen verrechnet wurden. Auch für die kommenden Jahre sei keine Besserung in Sicht. Nicht zuletzt, weil die Stadt nicht unendlich ihre Immobilien zur Finanzierung verkaufen könne. Andere Projekte, die nach dem Führungswechsel im Rathaus in großer Zahl angestoßen wurden und bereits Kosten verursacht haben, mussten bereits zurückgestellt und auf die kommenden Jahre verschoben werden, gab Fröhlich zu bedenken.

Stadträtin Dr. Anni Derday sah die Handlungsfähigkeit der Kommune gefährdet. Die Meinung der FW-Stadträte war klar: Man müsse bei den anstehenden Projekten noch einmal überdenken, ob sie in dieser Form und mit diesem Umfang wirklich nötig sind. Ansonsten werde die Stadt andere Aufgaben nicht mehr erfüllen können – zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau zu verbessern.



Für die an der Entwicklung Beteiligten sei es zudem frustrierend, Zeit und Mühe in die Projekte zu stecken, um dann festzustellen, dass sie letztlich keine Chance haben verwirklicht zu werden.



Bürger ansprechen

Die Anwesenden waren sich einig, dass 2022 viele Herausforderung mit sich bringen wird. Sie hoffen, dass mit konstruktiver Zusammenarbeit aller Beteiligten, gute Lösungen für die anstehenden Aufgaben gefunden werden.



Sobald sich die Corona-Inzidenzen auf ein vertretbares Niveau eingependelt haben, möchten die FWF wieder ihre Bürgerinformationen starten.



Abschließend appellierte die Vorsitzende an alle Anwesenden, interessierte Bürger anzusprechen und zu ermuntern, in Form einer Mitgliedschaft bei den FWF am politischen Geschehen mitzuwirken und die Zukunft der Stadt mitzugestalten.