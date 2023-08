Lesung in Füssen: Ganz im Zeichen der Liebe

Von: Alexander Berndt

Gut eingespieltes Duo: Mario Di Leo (links) und Reinhold Joppich nahmen das Auditorium im Gesellenhaus auf eine literarische und musikalische Reise in Sachen Liebe mit. © Alexander Berndt

Mit ihrer musikalischen Lesung „Amore, amore“ entführten Reinhold Joppich und Mario Di Leo kürzlich die Besucher im Füssener Gesellenhaus nach Italien.

Füssen – Sehr italienisch angehaucht präsentierte sich kürzlich das Gesellenhaus am Schrannenplatz, wo das Motto „Amore, amore“ lautete. Diesem Titel eines Buches mit den schönsten italienischen Liebesgeschichten von Reinhold Joppich und Mario Di Leo folgend, hatte der Theater- und Kulturverein Füssen zu einer laut Miriam Dunja Westerdoll „außergewöhnlichen Lesung mit musikalischer Untermalung“ in den Gotischen Saal eingeladen.

Dort entführten Joppich und di Leo schließlich gut 60 Besucher in die Literatur und Musik des stiefelförmigen Landes, das schon seit Jahrhunderten eine Art Sehnsuchtsort vieler Deutscher darstellt.

Nachdem die erste Vorsitzende des Theater- und Kulturvereins die Besonderheit des Abends noch einmal mit dem Wort „außergewöhnlich“ unterstrichen hatte, machte Joppich zuerst noch der Lechstadt ein Kompliment, indem er sie als „die heimliche Hauptstadt der Liebe“ bezeichnete.

Anschließend machte Di Leo mit dem Lied „Via con mi“ den Auftakt dazu, die darauffolgenden knapp eineinhalb Stunden nicht nur musikalisch in südländisches Fluidum eintauchen zu lassen. Und während er das Auditorium so mit seinem Gesang und Gitarrenspiel in seinen Bann zog, fesselte Joppich die Zuhörer unter anderem mit geistreichen und witzigen Texten aus der Feder von Italo Calvino, Alberto Moravia und Dario Fo.

Mit ihren mal eher schwungvollen sowie mal etwas ruhigeren und langsameren Klängen, wie er sie unter anderem in den Liedern „Canzone dell´amore perdutto“ beziehungsweise „Bella ciao“ und „Io, mammeta e tu“ zu Gehör brachte, erwiesen sich von Di Leo sehr gefällig servierten Stücke dabei als perfekte Ergänzung zu den gleichfalls gekonnten literarischen Vorträgen Joppichs.

Daher war es kein großes Wunder, dass das Publikum den beiden Protagonisten auf der kleinen Bühne des Gotischen Saals am Ende des Abends begeisterten Beifall spendete.