Lichtfiguren für mystische Erlebnisse

Der Lichterpark als neue Attraktion auf Ehrenberg soll zahlreiche Besucher anziehen. © Robert Eder

Leuchtende Installationen auf Ehrenberg sollen auch für leuchtende Augen bei den Besuchern sorgen.

Reutte – Leuchtende Installationen auf Ehrenberg sollen auch für leuchtende Augen bei Besuchern sorgen. In zauberhaftem Kontrast zu den historischen Gemäuern auf Ehrenberg scheinen abertausende LED’s, in Figuren verarbeitet, für mystische Erlebnisse „auf der Burg“ zu stehen. Das war der Plan, den „MK Illumination“ aus Innsbruck sowie die Burgenwelt Ehrenberg, die Gemeinde und der Tourismusverband Reutte verfolgten.



Die Kooperation mit dem Innsbrucker Unternehmen, das mit ausgereifter Technik für Lichterparks an den verschiedensten Örtlichkeiten in den großen Metropolen Europas, aber auch in Amerika und Asien verantwortlich ist, kann als gelungen bezeichnet werden. Das stellten auf jeden Fall die rund 350 Gäste bei der offiziellen Eröffnung der Attraktion fest. Die besondere Atmosphäre von „Lumagica Ehrenberg“ hatte sie alle in ihren Bann gezogen.



Tausende Stunden wurden aufgewendet, um alles zu installieren. Darunter eine rund 1,8 Kilometer lange Lichterkette, welche die Burg weithin sichtbar macht. Wer die vielen Einzelfiguren sehen will, muss aber hinauf auf Ehrenberg, zu Fuß oder mit dem Ehrenberg-Liner. In der Beschreibung heißt es: „Der Lichtparcours führt die Besucher durch unterschiedlich gestaltete Szenerien.

Nach einem kurzen Anstieg ist das äußere Burgtor erreicht und es geht vorbei an einem Wächter in den Vorhof der Ruine. Hier trifft man auf die „saligen Frauen“, die in früheren Zeiten auf der Burg so manche Träne vergossen haben. Dort wo diese vergossen wurden, wachsen immer rote Rosen, die sich im Zuge in schönster Blüte präsentieren. Weiter führt der Rundweg über die Falkenwiese, wo ein Schwertkampf zwischen Feuer und Eis – Rieseneiszapfen gepaart mit einem Feuerrausch – stattfindet.



Etwas verträumter gestaltet sich der Besuch dann, wenn man einem Sternenmädchen begegnet. Keine Zeit jedoch zum großen Verweilen, denn es gilt noch viele weitere spannende Bereiche zu erkunden, wie etwa den Wald der Tiere, das herrlich bunte Reich der Fische, aber auch den düsteren Bereich der Ehrenberg Katze. Gar einen Felsengang gilt es zu durchwandern und zu erkunden. So führt Ritter Rüdiger durch alle Abenteuer und sorgt zu guter Letzt für ein gutes Ende: der schillernd leuchtende Drachenkristall ist gefunden und Drache Feuermaul und Ehrenberg sind gerettet.“



Entwarnung gab es bei der Eröffnung den Stromverbrauch des Lichkterparks betreffend. „Dank der ausschließlichen Verwendung von LED-Beleuchtung ist für uns die Realisierung mit einem außerordentlich niedrigen Energiebedarf möglich“, ließ ein Firmenvertreter verlauten. Der gesamte Stromverbrauch des Lichterparks inklusive Infrastruktur und Gastronomie belaufe sich im Zeitraum von 52 Tagen auf rund 14.000 kWh. Damit entspreche der Verbrauch pro Saison dem 4,8-fachen des durchschnittlichen Jahresverbrauchs eines Vierpersonenhaushalts.



„Lumagica“ kostet etwa 1,5 Millionen Euro, rein was die Lichtinstallationen betrifft. Das Risiko trägt die Betreiberfirma. Das Gesamtprojekt ist auf fünf Jahre ausgerichtet. Im ersten Betriebsjahr, also 2022/23, rechnet man mit zumindest 50.000 Besuchern. (niko)