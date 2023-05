Liesbeth Häußler verabschiedet sich nach 50 Jahren von der „Kinderschule Weißensee“

Von: Riccarda Gschwend

Inmitten ihres Lebenswerks: Liesbeth Häußler hat in ihrer „Kinderschule Weißensee“ immer Wert auf eine liebevolle Gestaltung der Räume gelegt. © Gschwend

Nach mehr als 50 Jahren verabschiedet sich Liesbeth Häußler von ihrer „Kinderschule Weißensee“, einem privaten Kindergarten.

Füssen – Wenn Liesbeth Häußler über ihr Lebenswerk, die „Kinderschule Weißensee“ spricht, leuchten ihre Augen und die Worte sprudeln nur so aus ihr heraus. Die gebürtige Niederländerin hat mehr als 50 Jahre lang den privaten Kindergarten im Hotel „Seespitz“ geführt, nun geht sie in den wohlverdienten Ruhestand.

Die Leitung hat Häußler zwar bereits 2022 übergeben, aber seitdem noch als Träger fungiert. „Ich musste allerdings feststellen, dass dadurch das Angenehme wegfällt und das Unangenehme bleibt“, erklärt sie. Die Finanzen, die Personalplanung, die Verantwortung – das alles lastete im vergangenen Jahr noch auf ihren Schultern, der Umgang mit den Kindern aber fehlte der passionierten Erzieherin.



Ihre Liebe zu den Kindern führte dazu, dass der heute 76-Jährigen schon früh klar war, wohin ihr beruflicher Weg sie führen würde. Nach der Ausbildung in München kam sie nach Füssen, wo ihr Mann die Idee hatte, ein leerstehendes Schulgebäude als Kindergarten zu nutzen.

„Auch die Buben sollten mal einen Stift in die Hand nehmen Art.“

Einige Jahre später baute das Ehepaar das Hotel „Seespitz“ in Weißensee und im Mai 1990 zog Liesbeth Häußler mit ihrem Kindergarten in das Hotelgebäude um. „Das hat von Anfang an gut gepasst, da wir ein kinderfreundliches Hotel sind und auch die Gästekinder teilweise dazu kamen“, sagt Liesbeth Häußler.



Der Kindergarten im Untergeschoss des Hotels ist liebevoll gestaltet: zwei große Gruppenräume sind voneinander abtrennbar und fallen durch ihre runde Architektur auf. Darin befindet sich von der Kuschelecke über die Spielküche bis zur Rutsche alles, was das Herz eines Kindergartenkindes begehrt.

Besondere Highlights sind die großen Fenster mit Blick auf den Weißensee und das hauseigene Schwimmbad. „Jedes unserer Kinder lernt schwimmen, bevor es in die Schule kommt“, betont Häußler nicht ohne Stolz.



Viele Aktionen

Das pädagogische Konzept des privaten Kindergartens sieht vor, die Selbstständigkeit der Kleinen zu fördern und durch viele Aktionen und Aufführungen das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Auch Bewegung wird groß geschrieben. Und: Spezielle intelligenzfördernde Spiele und sogar Englisch stehen schon auf dem Programm. „Grundsätzlich ist mir wichtig, dass die Kinder alles mal machen“, erklärt sie. Soll heißen: „Auch die Buben sollen mal einen Stift in die Hand nehmen – auch wenn sie nicht so gerne malen.“



Haben sich im Laufe der 50 Jahre die Kinder verändert? Die 76-Jährige lacht. „Es war schon immer wichtig, dass man Kinder gut führt. Ein Ort der Liebe ist auch ein Ort, an dem man den Kindern Grenzen setzt.“ Einen respektvollen Umgang miteinander müsse man den Kleinen beibringen und vorleben, davon ist die erfahrene Erzieherin überzeugt. Ihre vier eigenen Kinder – darunter ein Zwillingspaar – sind natürlich allesamt auch in den eigenen Kindergarten gegangen.



Als herausfordernd hat Liesbeth Häußler in den vergangenen Jahren vor allem die Personalsituation erlebt. Durch das Beschäftigungsverbot für schwangere Erzieherinnen seien innerhalb kurzer Zeit etliche Mitarbeiterinnen weggebrochen, erzählt sie. Ersatz zu finden sei schwer.



Dabei habe sie viele Jahre lang ein konstantes Team gehabt. Eine Kollegin sei 36 Jahre lang in der „Kinderschule Weißensee“ gewesen, eine andere 25 Jahre. Jede habe ihr Spezialgebiet gehabt, „jede hatte etwas, was sie besonders gerne gemacht hat“.



Dritte Generation

Dass sie nun beruhigt in den Ruhestand gehen kann, hat auch damit zu tun, dass die langjährige Leiterin weiß, dass es weiter geht mit der Kinderschule. „Das ist mir wichtig“, betont sie.



Den etwas eigentümlichen Namen für die Einrichtung hat sie sich übrigens vor über 50 Jahren selbst ausgedacht. Zum einen ist der Name eine Anlehnung als das holländische „kleuterschool“ für Kindergarten, zum anderen „wollte ich vielleicht auch etwas Besonderes. Mir war es wichtig herauszuheben, dass hier mit den Kindern was gemacht wird.“



Stadt übernimmt Trägerschaft der „Kinderschule“ Die Stadt wird die Trägerschaft der „Kinderschule Weißensee“ in den bisherigen Räumlichkeiten ab dem Kindergartenjahr 2023/24 übernehmen. Einen entsprechenden Antrag der Stadtverwaltung befürwortete der Haupt- und Finanzausschuss kürzlich einstimmig.

Damit komme man einem Wunsch der bisherigen Betreiberin Liesbeth Häusler nach, die nur die Stadt oder eine Kirche als Träger akzeptiere, hieß es im Ausschuss. Sämtliche Mitarbeiterinnen sowie alle gemeldeten 42 Kinder werden übernommen. „Das ist ein klares Zeichen für Weißensee“, betonte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) angesichts des klaren Votums. Hinfällig wird die Entscheidung, wenn sich zeitnah doch noch ein anderer Träger finden sollte.

Allerdings muss die Kommune für die Übernahme der Trägerschaft tief in die leere Kasse greifen: Abzüglich der Elternbeiträge wird Kämmerer Thomas Klöpf rund 120.000 Euro im Jahr aufbringen müssen, um die Lücke bei den Betriebskoste zu decken. Die Vereinbarung gilt zunächst bis 2026 mit der Option auf eine Verlängerung bis 2028.

Trotz der Kosten war sich das Gremium einig, dass es derzeit keine Alternative gibt. „Weißensee braucht unbedingt einen Kindergarten“, sagte etwa Barbar Henle (CSU), während Eichstetter betonte: „Weißensee ohne Kindergarten ist keine Möglichkeit.“

Auf lange Sicht will die Stadtverwaltung – auch mit Blick auf das Neubaugebiet „Pitzfeld“ – aber eigene Räume für einen neuen Kindergarten zur Verfügung stellen, um Mietkosten zu sparen. „Entsprechende Bemühungen dazu sind bereits im Gange“, hieß es dazu. Dafür habe man drei Objekte in Weißensee ins Auge gefasst. Dabei handle es sich jeweils um Immobilien im Eigentum der Stadt. Denkbar wäre zudem eine Containerlösung, so Eichstetter.

Die Ausschussmitglieder beauftragten die Verwaltung deshalb, die Planungen für einen neuen Kindergarten in Weißensee in die Wege zu leiten. Dafür bewilligte das Gremium überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 150.000 Euro. Diese sollen durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen finanziert werden. mm

Gut gelaunt in den Ruhestand gehen kann Liesbeth Häußler jetzt auch deshalb, weil sie ein Ziel erreicht hat, das sie sich selbst gesteckt hat. „Ich habe immer gesagt: ich warte auf die dritte Generation“, erzählt sie lachend. Und tatsächlich, ein Foto beweist es: Oma, Mutter und Tochter aus einer Familie stehen strahlend in den Räumen der Kinderschule – sie hatten alle drei dieselbe Erzieherin.



In dem Weißenseer Kindergarten soll auch nach der Übernahme durch die Stadt Füssen alles bleiben, wie es ist. „Ich übergebe alles – das Personal, die Möbel, das Material. Es geht einfach alles über“, sagt die 76-Jährige. Wenn sie auf ihr Lebenswerk blickt, kann sie nur feststellen: „Das hat alles viel Spaß gemacht. Es war nie ein Ballast.“