Löcher am Kaiser-Max-Platz in Füssen

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Beim Bau der Sparkassen-Tiefgarage wurden seinerzeit offenbar Balken vergessen, die mittlerweile morsch sind. Die Folge: der Boden unter dem Kaiser-Max-Platz sackt stellenweise ab.

Füssen – Was für Berlin der Flughafen BER ist, ist für Füssen die Sparkassen-Tiefgarage – beide Projekte bereiten anhaltende Probleme und verursachen hohe Kosten. Am Dienstag sorgte das unterirdische Parkhaus unter dem Sparkassen-Gebäude einmal mehr für Diskussionen im Werkausschuss. Der Grund: Beim Bau wurden seinerzeit offenbar Balken vergessen, die mittlerweile morsch sind. Die Folge: der Boden unter dem Kaiser-Max-Platz sackt stellenweise ab und es bilden sich Löcher.



Immer wieder sorgte die Sparkassen-Tiefgarage seit ihrem Bau in den 1990er Jahren für Diskussionen. Mal musste die sogenannte Spindel aufwändig saniert werden, dann der Bodenbelag, dann die Fußgängerführung. Oder der Aufzug ist kaputt und muss für viel Geld repariert werden. Grund für die Mängel sind offenbar Fehler beim Bau, die dazu führten, dass eindringendes Wasser und Salz nicht richtig abfließen können (der Kreisbote berichtete mehrfach).



Bohlen vergessen?

Am Dienstagabend offenbarte sich in der Sitzung des Werkausschusses nun das nächste Problem: Beim Bau der Garage offenbar vergessene Balken – mit denen die Baugrube damals abgestützt werden sollte – sind mittlerweile morsch und geben nach, sodass Erde und Kies nachrutschen. In der Folge tun sich auf dem Kaiser-Max-Platz stellenweise etwa einen halben Meter große Löcher und Vertiefungen auf. Das werde in Zukunft wahrscheinlich immer wieder passieren, erklärte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) auf Nachfrage von Niko Schulte (Füssen-Land).



Thomas Scheibel von den Füssener Freien Wählern erläuterte auf Nachfrage von Dr. Christoph Böhm (CSU, „War das Pfusch am Bau?“), dass die Tiefgarage damals im „Berliner Verbau“ errichtet worden sei. Dabei sei es üblich, mit Bohlen die Baugrube ab zu stützen. Im Normalfall würden diese nach Abschluss der Arbeiten aber wieder entfernt. Am Kaiser-Max-Platz sei das wohl vergessen worden. „Das ist der Füssener Verbau“, spottete Scheibel.



Wer für den Schaden aufkommen muss, ist indes noch nicht geklärt. „Die Stadt wird das sicherlich nicht zahlen!“, betonte der Rathauschef. Zunächst soll sich der Bauhof die Sache mit Blick auf den bevorstehenden Winter anschauen und zumindest provisorisch tätig werden. Dann müsse geklärt werden, wer für die Sanierung aufkommen muss.