Zwei Außerferner wollten ihren ersten 8000er in Pakistan bezwingen

Von: Katharina Knoll

Teilen

Extreme Erfahrungen in Pakistan: Das Vorhaben von Lukas Wörle und Matthias Friedle im höchsten Gebrige der Erde war ambitioniert. © privat

Zu hohe Temperaturen und zu wenig Zeit: Lukas Wörle und Matthias Friedle aus dem Außerfern sind mit ihrem Versuch, ihren ersten 8000er zu bezwingen, gescheitert.

Pakistan/Außerfern - „Ich war selten so enttäuscht, wie an dem Punkt, an dem ich umdrehen musste“, erklärt Wörle. Aber: „In der Landschaft zu klettern und diese kulturellen Erfahrungen zu machen, war wahnsinnig beeindruckend. Das möchte ich auf keinen Fall missen.“ Seinen großen Traum will er sich aber dennoch erfüllen.

Deshalb plant er bereits die nächste Expedition zusätzlichen Sauerstoff und Höhenträgern auf den 6069 Meter hohen Laila Peak, mit dem Gleitschirm abfliegen und danach den 8035 Meter hohen Gasherbrum II in Angriff nehmen und auch von diesem Gipfel mit dem Gleitschirm herunter: Das, was sich Lukas Wörle und Matthias Friedle aus Wängle und Ehenbichl in sieben Wochen im Karakorum, dem höchsten Gebirge der Erde, vorgenommen hatten, war ambitioniert. Entsprechend akribisch hatten sich die beiden in den Monaten davor vorbereitet (der Kreisbote berichtete).

„Ich schätze die Chancen, die Berge zu besteigen, recht hoch ein“, hatte Wörle im Mai dem Kreisboten gesagt. „Grundsätzlich muss uns das Wetter in die Hände spielen.“ Und das spielte eben nicht mit: Für die Jahreszeit sei es in Pakistan außergewöhnlich heiß gewesen, erklärt Wörle jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass das Thermometer dort untertags auf über 30 Grad klettert, sei zu der Jahreszeit nicht selten.

Dass aber nachts die Temperaturen nicht unter null Grad fallen, sei außergewöhnlich, so der Außerferner. „Es sollte zumindest nachts gefrieren.“ Doch das passierte nicht. Entsprechend wenig Schnee lag. „Die Berge haben eher wie im Herbst ausgesehen als sonst Mitte/Ende Juni.“



Sulziger Schnee

Und das wurde den Bergsteigern zum Verhängnis: Denn ihr Plan war am Leila Peak eine 2000 Meter hohe Eiswand hochzuklettern. Doch dafür hatte es zu wenig Eis und Schnee. Deshalb disponierten die beiden um. „Wir sind über eine andere Route von hinten auf 5200 Meter hoch“, erklärt Wörle. Von dort wollten sie in die Eiswand des Leila Peaks einsteigen. „Wir hatten gehofft, dass es nachts in größerer Höhe gefriert. Aber das war auch nicht der Fall.“ Während die beiden auf der Schulter des Berges standen, gingen bereits Lawinen ab. „Als wir auf 5200 Meter nachts Sulzschnee vorfanden, war klar, dass das ein Selbstmordkommando gewesen wäre, da hochzuklettern.“



Also brachen Wörle und Friedle die Sache ab und machten sich auf den Weg zum 5585 Meter hohen Gondogoro-Pass. Über diesen wollten sie zum 4600 Meter hohen Concordiaplatz und von dort weiter zum Gasherbrum II gelangen. „Normalerweise ist es möglich, in zwei Tagen über den Pass zu kommen“, so der Außerferner.

Allerdings wartete hier bereits das nächste Problem auf die beiden: Da nach der Corona-Pandemie ungewöhnlich viele Touristen in diesem Jahr im Karakorum unterwegs waren, fanden sie am Pass keine Träger, die ihnen auf dem Weg zum Gasherbrum II mit ihrer Ausrüstung halfen. Also mussten sie wieder zurück ins Dorf Hushe, dort auf eine Genehmigung des Militärs warten und dann über ein anderes Tal zum Gasherbrum II anreisen. Das Ganze führte zu einer Verzögerung von zehn Tagen – „obwohl wir bereits zum Greifen nahe dran waren.“



Zeit hat gefehlt

So waren sie dann auch die Letzten, die im Base Camp des 8000ers eintrafen. Und diese Zeit habe ihnen am Ende gefehlt, blickt der Außerferner zurück. „Im letzten Wetterfenster waren wir noch am Akklimatisieren.“ Eigentlich sei es üblich, am Berg zwei Touren zu unternehmen, damit sich der Körper an die große Höhe gewöhnen kann, und dann erst einen Gipfelversuch zu wagen.

„Wir wussten aber, zwei Mal akklimatisieren geht zeitlich nicht auf.“ Deshalb seien sie gleich beim zweiten Mal Richtung Gipfel aufgebrochen. Vom Basislager ging es zum Camp eins und einen Tag später zum Camp zwei, das auf 6500 Meter liegt. Auch hier machte ihnen der wenige Schnee zu schaffen.

„In der Zeit, in der wir da waren, hat es den Schnee oben geputzt“, erklärt der Außerferner. „Beim Klettern war das nicht das Riesenproblem, das war okay.“ Allerdings kamen von Tag zu Tag mehr Gletscherspalten zum Vorschein. Normalerweise können Bergsteiger sie über den festgefrorenen Schnee, der darüber liegt, passieren.

Doch das war für Wörle und Friedle oft nicht mehr möglich. „Ich bin leichter als Matthias, deshalb bin ich vorausgegangen.“ Weil der Schnee sie an vielen Stellen nicht mehr trug, sei er bäuchlings über die Spalten gerobbt, um das Gewicht zu verteilen. An die zwölf Mal sei er aber auch in Gletscherspalten eingebrochen, so dass Friedle ihn wieder herausziehen musste. Einmal mussten sie sogar ihre Schuhe in Sicherheit bringen, weil direkt vor ihrem Zelt eine Glescherspalte zum Vorschein kam.

Und trotzdem: So richtig Angst hatte er in keiner Situation am Berg. „Irgendwo im Nirgendwo die Kontrolle zu verlieren, würde mir Angst machen“, meint der Außerferner. Dann würde er sich die Frage stellen, ob er gut genug für solch eine Expedition sei. Doch das war er. „Mir ging es super. Das ist das Frustrierende, dass ich nicht an meinen körperlichen Grenzen gescheitert bin.“ Mit dem großen Energiedefizit – nur wenig essen zu können, aber einen großen Energieverbrauch zu haben – sei er gut klar gekommen, ohne einen Leistungsabfall zu haben. Und auch die Höhe vertrug er.



Im Gegensatz zu seinem Kletterpartner. Dieser hatte wegen der Höhe mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Auf dem Weg zum dritten Camp, spielte dann seine Gesundheit gar nicht mehr mit. Friedle bekam solche Magenprobleme, dass die beiden zum Camp zwei zurückkehren mussten. Von dort aus startete Wörle gegen 20 Uhr dann allein Richtung Gipfel.

Er wusste zwar, dass die Chancen aus dieser Höhe schlecht sind, aber „ich wollte mir den Versuch nicht nehmen lassen, den Gipfel zu erreichen.“ Dafür hatte er sich ein festes Zeitfenster gesetzt. Als er dann aber auf 7000 Metern mit 20 Zentimeter Neuschnee zu kämpfen hatte, „musste ich einsehen, dass es dieses Jahr nichts wird“, so der Außerferner. „Ich bin bei jedem Schritt eingebrochen.“



Großer Lernprozess

Bereits beim Abseilen von 7000 Metern sei für ihn klar gewesen, dass er im kommenden Jahr zum Gasherbrum II zurückkehren wird. „Ich habe über ein Jahr Zeit und Kraft in das Projekt investiert“, so Wörle. Diesen Traum würde er sich schon gerne erfüllen, wie er sagt.



Das Scheitern nur auf das Wetter zu schieben sei aber falsch, gibt sich der Außerferner selbstkritisch. „Wir haben taktisch falsche Entscheidungen getroffen“, so Wörle. Im kommenden Jahr will er sich auf direktem Weg zum Gasherbrum II machen und versuchen, den nahe gelegenen Broad Peak (8051 Meter) zu besteigen. Mit einem Zeitfenster von zehn Wochen nehme er sich dann bewusst mehr Zeit für das Projekt. „Lieber fliege ich früher nach Hause, als gezwungener Maßen abreisen zu müssen.“



Die diesjährige Expedition sei ein großer Lernprozess gewesen. „Dieses Jahr war alles mit Safety geplant“, erklärt der Außerferner. „Wir hatten zu viel Essen, zu viel Gas dabei, was ich okay und wichtig finde.“ Aus seinen Erfahrungen könne er aber nun Schlüsse für die Expedition im kommenden Jahr ziehen, um dann besser aufgestellt zu sein. „Ich bin schon gespannt, wie es dann geht.“