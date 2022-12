Selbst gebastelte Schiffchen auf dem Lech

Luzia-Darstellerin Magdalene Plitzner kommt mit ihren Helfern in der Kutsche. © PG Füssen

Die Luziafeier hat sich zu einem christlichen Familienfest in Füssen entwickelt. Die Darstellerin der heiligen Luzia kam dabei mit der Kutsche.

Füssen – Die Luziafeier hat sich zu einem christlichen Familienfest in Füssen entwickelt. Brigitte Böck, pastorale Mitarbeiterin in der Pfarreiengemeinschaft, war für die Organisation verantwortlich. Böck bedankte sich bei ihrem großen Team, das ehrenamtlich im Einsatz war.



Vom Einkleiden der mitwirkenden Kinder bis hin zur Begleitung der Sternsinger lief es zu ihrer vollen Zufriedenheit. „Selbst die Wichtel haben ihre Aufgabe perfekt erfüllt“, lobt Brigitte Böck die kleine Gruppe. Mit der spontanen Hilfe durch Erwachsene verteilten die Kleinen an der Lechhalde die frisch gebackenen Kringel aus den Körben. Mit seiner Backkunst hatte Rudolf Eder die 15. Luziafeier unterstützt.



Die musikalische Gestaltung in der Krippkirche, vor der Tobias und Stefan Kotz mit ihrer Schwangauer Pferdekutsche warteten, hatten Petra Jaumann-Bader und Kirchenmusikerin Helene von Rechenberg übernommen. Flötenspiel und Kinderchor kamen bei den Besuchern glänzend an. Vom vollbesetzten Gotteshaus in der Fußgängerzone ging die Prozession dann mit der Luzia-Darstellerin Magdalene Plitzner hinunter zum Lech.

Feuerwehrleute halfen dabei, die leuchtenden Schiffchen ins Wasser zu setzen. Zum ersten Mal beim Basteln im Franziskanerkloster mit dabei waren die fünfjährige Marie und ihre kleine Schwester Lina. Die beiden Mädchen hatten, wie ihre Oma bestätigen konnte, nur 30 Minuten gebraucht, um das Schiffchen fertigzustellen, das dann in den Lech gesetzt werden konnte.



Nach Angaben von Brigitte Böck waren heuer weniger Kinder als in früheren Jahren mit den Eltern und Großeltern zur Bastelstunde gekommen. „Ich denke, das hängt mit der großen Coronapause zusammen“, vermutete die Organisatorin auf Nachfrage. „Die Luziafeier muss wieder ins Laufen gebracht werden.“ Gebastelt wurde schon am Vormittag im Hofener Kindergarten. Gesamtergebnis mit den Arbeiten aus dem Kloster: Insgesamt 35 Leuchtschiffchen.



„Eines schwimmt hier ja rückwärts”, stellten Zuschauer auf der Lechbrücke überrascht fest, nachdem die kleinen Schiffchen in den Lech gesetzt worden waren. (cf)