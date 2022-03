Betrunkene Diskobesucher pöbeln, beschädigen Autos und greifen Sicherheitsdienst mit Messer an

Von: Katharina Knoll

Am frühen Samstagmorgen musste die Polizei zu einer Diskothek in Füssen ausrücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Füssen - Gäste angepöbelt, Autos beschädigt und Sicherheitsdienstmitarbeiter unter anderem mit einem Messer angegriffen, haben am Samstagmorgen drei alkoholisierte Diskobesucher in Füssen.

Die drei Männer hatten andere Gäste der Füssener Diskothek angepöbelt, woraufhin der Sicherheitsdienstes sie des Hauses verwies. Vor dem Club gingen die deutlich alkoholisierten Männer dann auf den Sicherheitsdienst los. Einer von ihnen zog dabei sogar ein Klappmesser.

Die Sicherheitsdienstmitarbeiter konnten die Angriffe jedoch ohne Folgen abwehren und brachten die Lage unter Kontrolle. Nur die Angreifer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Anschließend beschädigte einer der Männer zwei umstehende Autos.

Bei den drei Männern handelte es sich um drei Ausländer im Alter von 20, 24 und 26 Jahren. Nachdem sich alle einer Blutentnahme zur Ermittlung des genauen Alkoholwertes unterziehen mussten, entließ sie die Polizei wieder.

Wer sein Fahrzeug am Samstagmorgen an der Diskothek geparkt hatte und Beschädigungen an diesem feststellt, soll die Polizeiinspektion Füssen unter der Telefonnummer 08362/91 230 kontaktieren. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.