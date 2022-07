Männer schlagen an Reuttener Tankstelle auf 36-Jährigen ein und bedrohen ihn mit Klappmesser

Von: Katharina Knoll

Im Streit sind zwei Männer am Donnerstagabend auf einen 36-Jährigen losgegangen. Sie schlugen mit Fäusten auf ihn ein und bedrohten ihn mit einem Klappmesser. © Symbolfoto: PantherMedia/Frenzelll

Reutte - Ein Streit zwischen drei Männern ist am späten Donnerstagabend an einer Tankstelle in Reutte eskaliert. Zwei junge Männer sollen laut Polizei auf einen 36-Jährigen eingeschlagen und ihn mit einem Klappmesser bedroht haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei sollen zumindest ein 18- und ein 20-jähriger Österreicher einen 36-Jährigen aus Bosnien und Herzegowina mit Faustschlägen gegen den Kopf attackiert haben. Der 20-Jährige wird außerdem verdächtigt, den 36-Jährigen mit einem Klappmesser bedroht zu haben.

Laut Polizei beobachteten mehrere Zeugen die Auseinandersetzung. Als schließlich die Polizei verständigt wurde, flüchteten die beiden Verdächtigen mit ihren Fahrzeugen vom Tatort.

36-Jähriger wird ins Krankenhaus eingeliefert

Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten 36-Jährigen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert.

Kurze Zeit später fasste die Polizei die beiden Verdächtigen. Während einer ersten Befragung zeigten sich beide geständig, heißt es von Seiten der Polizei. Der Grund für die Auseinandersetzung seien interne Streitigkeiten gewesen.

Sie gaben außerdem an, dass sie das Klappmesser während ihrer Flucht in einem Waldstück in Breitenwang entsorgt hätten. Mit Unterstützung einer Diensthundestreife fanden die Beamten dieses tatsächlich in dem beschriebenen Waldstück und stellten es sicher werden. Beide Beschuldigte werden laut Polizei auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.