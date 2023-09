Großeinsatz der Polizei in Pfronten

ZU einem Großeinsatz der Polizei kam es gestern Nachmittag in Pfronten. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Fast 50 Polizisten rückten am Mittwochnachmittag in Pfronten an. Dort hantierte ein junger Mann in der Straße Im Oberried mit einem Messer.

Pfronten - Am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr kam es in der Straße Im Oberried in Pfronten zu einem größeren Polizeieinsatz, an dem 47 Einsatzkräfte beteiligt waren. Auslöser war ein 28-Jähriger, der sich laut Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmeszustand befand und drohte, sich mit einem Messer selbst etwas anzutun.

Daher verlegte eine Vielzahl von Polizeikräften an die Örtlichkeit. Insgesamt waren 47 Polizeikräfte, ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Erst gegen 14.50 Uhr legte der junge Mann das Messer ab und Beamten der Zentralen Einsatzdienste gelang es, ihn zu überwältigen.

Sowohl der 28-Jährige als auch die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Im Anschluss wurde der Mann aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.